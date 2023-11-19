عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

لدعم الصناعة والإنتاج المحلي.. خبراء يضعون روشتة أمام الحكومة لتمكين الاقتصاد القومي

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

رئيس شعبة المستلزمات الطبية: طلبات لإنشاء مصانع استجابة لمبادرة الرئيس

عمرو فتوح: الحكومة والبنك المركزي يدفعان الاحتياطي النقدي وملف الدولار

 

تعمل  الحكومة علي قدم وساق علي تحفيز الاستثمار والمستثمرين بما ينعكس علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتمكين الصناعة المحلية و احلالها مكان المنتجات المستوردة بما ينعكس على دعم الاقتصاد القومي وتحصيل عوائد دولارية

وأكد محمد إسماعيل عبده،  رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن هناك طلبات جادة تلقتها الشعبة من التجار لإنشاء مصانع مجمعة لانتاج المستلزمات الطبية ومن ثم توجيه المنتجات للتصدير .

أضاف " عبده" في تصريحات له، أن تلك المبادرة جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الانتاج المحلي .
أضاف " عبده" أن الشعبة أجرت اتصالات مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للبدء في تنفيذ طلبات الأعضاء وتخصيص أراضي لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

ذكر " عبده" أن الشعبة تقوم بحصر  الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج للبدء في تصنيعها داخل الكيانات الجديدة المقررة انشاؤها.

وحسبما ذكر " عبده" فإن إجمالي عدد مصانع المستلزمات الطبية في مصر تقدر بـ 300 مصنع كلها حاصلة علي شهادات الايزو والسي مارك الأوروبية مما ساعد مصر لتصدير مستلزمات طبية لأسوق 65 دولة عبر العالم.


وقال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة البنك المركزي المصري، يدفعان بقوة أي إجراءات لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي و زيادة الموارد الدولارية.

أضاف " فتوح" في تصريحات لـ صدي البلد أن ركزت ذلك الملف يعد  أمرًا له  أولوية قصوى لكل من الحكومة والبنك المركزي. تم تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج وغيرها.

أضاف أن الحكومة نجحت في إعداد عددا من الحوافز الميسرة للمستثمرين من بينها  وضع تسهيلات للمستثمرين، مثل إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتسهيلات في إصدار التراخيص الصناعية، وتوسيع إنشاء المجمعات الصناعية.

كما سبق تنفيذ مبادرة ذات فائدة مدعمة بنسبة 11% لدعم القطاع الصناعي والزراعي، وإعادة هيكلة  المجلس الأعلى للاستثمار، وصدرت 22 قرارًا في اجتماعه الأول، تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل القيود على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي.

كما تقوم الحكومة بتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، و إعلان برنامج الإصلاح الهيكلي، مع التركيز على الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين كفاءة سوق العمل وتطوير التعليم ونظام التدريب التقني والمهني.


كان  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد  ذكر أن الدولة ستدعم  كل مصنع ينتج محليا ويقلل فاتورة الاستيراد .
 

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولته بالعاشر من رمضان أن ٩٥٪ من الاستثمار في مصر استثمار أجنبي مباشر مشيرا الي أنه تفقد استثمارات في الدواء ومواد البناء ونسيج .

وأضاف مدبولي ان الاستثمار المباشر يعي تمام أين يوضع استثماراته لافتا ان هناك مصانع اتخذت الرخصة الذهبية وبدات العمل منذ ٦ اشهر مؤكدا انه خلال عام سيبدأ المصنع بالانتاج مؤكدا أن هناك دعما مباشرا للمستثمرين من الحكومة المصرية .

وأكد مدبولي ان مصنع هاير يعد أول مصنع في العالم لانتاج الادوات الكهربائية مشيرا الي انهم كان ليس لديهم اي نية للعمل في مصر لكن بعد عدد من المشاورات وتقديم حوافز قرروا الاستثمار في مصر في انتاج الاجهزة الكهربائية.

وأضاف مدبولي أن الاستثمارت وتشغيل المصانع في مصر تقليل فاتورة الاستيراد والطلب علي الدولار .

ووجه مدبولي رسالة الي رجال الأعمال أن أزمة الدولار أزمة عابرة وفي فترة قريبة سيتم الانتهاء منها ويجب ان نكون كدولة تملك مقدرات انتاجنا .

وأوضح أن الاستثمار المباشر يعي جيدا قدرات الدولة المصرية لذلك قاموا بالاستثمار في مصر لافتا ان كل مصنع يتم انشائه يقلل من فاتورة الاستيراد

واشار إلى أن الدولة تقدم كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والاجانب لافتا نحن كدولة نقدم كل الحوافز للمستثمرين.
 

مال واعمال اخبار مصر دعم الصناعة الموارد الدولارية الاحتياطي النقدي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

موضوعات متعلقة

قطاع الأعمال: صفقة "الشرقية للدخان" هدفها توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن العثور على مقبرة جماعية ضخمة بمستشفى الشفاء.. فيديو

بأسلوب النقل والتسليم.. محاكمة طبيب استئصال الأعضاء البشرية

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

منها الخضراوات الداكنة.. 8 أطعمة شتوية صحية وتشعرك بالدفء

البيت الأبيض: لا اتفاق بين إسرائيل وحماس إلى الآن

دعاء سورة الواقعة.. ردده كل يوم يفتحها الله عليك فى الرزق فتحا عجيبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ