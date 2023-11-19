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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023| إذا اتبعت حدسك فلن تخطئ

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالى وحب التملك والرغبة في الانتقام على أبسط الأشياء.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاحد 19نوفمبر2023:


ترغبين أن تكوني نجمة أو تشاركي بطريقة ما في صناعة هوايه قد تحصلين اليوم على فرصتكِ أو على الأقل تتعلمين بعض المهارات التقنية المطلوبة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف على رسومات الكمبيوتر أو خصوصيات وعموميات عمل الكاميرا. يمكنكِ أيضاً مقابلة بعض الأشخاص المشاركين في هذه الصناعة.

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برج العقرب 19-11-2023 على الصعيد المهني

بشكل عام، سيمر اليوم بسلاسة، وستتلقين الدعم العاطفي الهائل للعمل الذي تقومين به. يستطيع الآخرون التعاطف مع ما تمرين به - للأفضل أو للأسوأ - وهذا يجعل عملكِ أسهل بكثير.

برج العقرب 19-11-2023 على الصعيد العاطفي

ليس هناك فائدة من إضاعة فرصة كبيرة لمشاركة ما تشعرين به مع هذا الشخص المميز، ستخرجين من قوقعتكِ ومع ذلك، ليست هناك حاجة لضربهم لفظياً بعمق شغفكِ على الفور، فقط دعي شريككِ (الحالي أو المحتمل) ينظر إلى عينيكِ السائلتين الرائعتين ودعي نظرتكِ العائدة تعبر عن ما تشعرين به. ومع ذلك، لا تفسدي الأمر كله بالاندفاع في البكاء


برج العقرب 19-11-2023 على الصعيد الصحي

العبور اليوم يجعلكِ عرضة لسوء الفهم. هذا لا يعني أنه يجب عليكِ إبقاء على الصمت مغلقاً، ولكنكِ ستستفيدين من التفكير قبل أن تتحدثي. التمرين طريقة رائعة لإبطاء العقل أثناء العناية بالجسم. يمكن أن يمنحكِ المدى الطويل عبر الفضاء المفتوح ما تحتاجينه لجعل نفسكِ مفهومة صفاء الذهن، وضمان الهدف، وأفضل النوايا. اشربي الكثير من الماء للتخلص من تلك السموم المزعجة.

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