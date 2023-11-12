عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 11/12/ 2023.. اهتم أكثر بشريك حياتك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالي وحب التملك والرغبة في الانتقام على أبسط الأشياء.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.


توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 2023/11/12

لديكم اهتمام على عملكم ومركزكم الاجتماعي - لكن لا ينصح اليوم التقرب من المسؤولين أو التوجه إليهم بأي مطلب أو القيام بتغيير جذري على طبيعة عملكم - في المساء تنشطون اجتماعياً وتخرجون في سهرة أو تلتقون مع الأصدقاء - أحلى ما عندكم هي قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب

 

توقعات برج العقرب وحظك اليوم مهنياً الأحد 2023/11/12

نجاحك الدائم فى عملك ناتج عن اجتهادك وحبك الشديد لعملك، الذى يدفعك دائماً لتجديد روتينك، وذكاؤك ساعدك أيضاً على إيجاد أفكار جديدة ومختلفة فى عملك جعلتك فى المقدمة طوال الوقت.


برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

تشعر بالحب والود طوال الوقت وذلك لحفاظك على استقرار حياتك الأسرية وحرصك على تقوية علاقتك بشريك حياتك طوال الوقت، ما جعلك تشعر بالسعادة دائماً.

txt

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023|احرصي على الراحة والتأمل أو اليوجا

txt

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023| استمر في الأفكار المميزة


حظك اليوم البرج العقرب صحيا

حرصك على شرب الكثير من الماء وتناول المزيد من الخضار والفواكه، ساعدك فى الحفاظ على صحتك وجعلك تشعر بالحيوية والنشاط بممارستك للتمارين الرياضية طوال الوقت.


برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

حياتك الأسرية خالية من المشاكل الفترة المقبلة، سوف تؤدى ببراعة فى عملك، وتتمتع بوضع مالى جيد، وصحتك سوف تكون فى أفضل حال.

برج العقرب برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب مهنيا برج العقرب عاطفيا برج العقرب ماليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

موضوعات متعلقة

بالخلطة السحرية| طريقة عمل القرنبيط المقرمش.. من الشيف هالة فهمي

8 أسباب وراء طاقتك القليلة والإرهاق والكسل.. اعرفها

على طريقة رضوى الشربيني.. 8 صفات تجدينها في الرجل المناسب

لمحبي الأكلات الفلسطينية.. طريقة عمل فطائر السبانخ بالسماق بمذاق رائع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زجاجات مياه منتهية الصلاحية؟

فقدان الشهية.. تعرف على أهم طرق الوقاية

أسباب غير متوقعة تسبب فقدان الشهية عند الأطفال.. تعرفي عليها

طبيب يقدم 10 نصائح سحرية تحمي الأطفال من أمراض الخريف بنسبة 70%

ترشيحاتنا

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: فيتوريا حر في اختياراته

صحيفة عبرية تكشف الخطوط العريضة لصفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ثروت سويلم: تصريحاتي حول مشاركة الزمالك بالسوبر المصري اتفهمت غلط

ثروت سويلم: اشتباكات الجماهير تشعرنا بالحرج أمام الجهات الأمنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ