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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023|احرصي على الراحة والتأمل أو اليوجا

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالى وحب التملك والرغبة في الانتقام على أبسط الأشياء.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر2023:

ينصب اهتمامكم على عملكم ومركزكم الاجتماعي - لكن لا ينصح اليوم بالتقرب من المسؤولين أو التوجه إليهم بأي مطلب أو القيام بتغيير جذري على طبيعة عملكم - في المساء تنشطون اجتماعياً وتخرجون في سهرة أو تلتقون مع الأصدقاء - أحلى ما عندكم هو قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب.

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برج العقرب  7-11-2023 على الصعيد المهني

قد تجدين نفسك في موقف لا تفهمي فيه الأمور بشكل صحيح. قد يكون لديكِ اعتقادات مسبقة قد تحد من تفهمك للوضع. ينصح بأن تكوني أكثر انفتاحاً وتستمعي إلى وجهات نظر الآخرين.

برج العقرب  7-11-2023 على الصعيد العاطفي

توجد اليوم فرصة للتواصل بعمق مع أفراد أسرتك أو شركائك. استغلي هذه الفرصة لتطهير الأجواء إذا كانت هناك مشكلة تنتظر الحل.

برج العقرب 7-11-2023 على الصعيد الصحي

صحتك تحتاج إلى رعاية خاصة اليوم. احرصي على الراحة واستفيدي من هذه المحاذاة الكوكبية للقيام بالأنشطة المهدئة مثل التأمل أو اليوغا. يمكنك أيضاً تسجيل أحلامك وما تجديه مفيداً فيها.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك الذى تحلم به، مع التحدث عن كل أفكارك حتى يعلم الجميع أن لديك أفكار غير تقليدية، مما يجعل من حولك يشعر بالانبهار الشديد.

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