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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع من الأعشاب يساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن بسرعة

الشعير
الشعير

يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف ونسبة قليلة من الدهون فكلما تناول مع حمية غذائية معينة وممارسات صحية أخرى كلما ساعد على خفض الوزن على المدى الطويل،ويُنصح بتناول عصير الشعير قبل تناول الوجبات الغذائية هذا بدوره سيساعد على تقليل كمية الأكل المتناولة وخسارة الوزن وفقاً لموقع هيلثي لاين، نستعرض فوائد الشعير للتخسيس.

 

فوائد الشعير للتخسيس:


سعرات حرارية منخفضة

يمكن استبدال المشروبات الغازية والمشروبات الأخرى الغنية بالسعرات الحرارية والسكريات بمشروب الشعير، وبهذا لن يتم إدخال المزيد من السعرات الحرارية للجسم.


يقوي المناعة:

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة وتعزز قدرته على محاربة العدوى والأمراض الفيروسية، مثل ،الحمى، والبرد، والإنفلونزا ،كما يحتوي على النحاس يحسن مستوى الهيموغلوبين وعدد خلايا الدم الحمراء، وهذا بدوره يعطِي الجسم القوة اللازمة لأداء الأنشطة البدنية بفاعلية بدون كسل، ما يعزز فقدان الوزن.

 

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يساهم على سد الشهية:

يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف التي تضمن الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة من الوقت، وبهذا يتم كبح الرغبة في تناول الأطعمة المقلية أو الوجبات السريعة المليئة بالسعرات الحرارية.


ينظم مستوى السكر  بالدم

يعمل على خفض نسبة السكر في الدم، وبالتالي عندما يكون مستوى السكر في الدم منتظمًا يمكن الحفاظ على وزن صحي بشكل أكثر فاعلية، ولأن المؤشر الجلايسيمي للشعير منخفض فإنه يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم.

الشعير فوائد الشعير فوائد الشعير للتخسيس انقاص الوزن

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