نوع من الأعشاب ممنوع تناوله للأطفال حديثي الولادة

تلجأ بعض الأمهات للأعشاب بمجرد ولادة الطفل حديثي الولادة لأنها تكون

بحاجه إلى تهدئة الرضيع ،وبالتالي تستخدم شاي الأعشاب، لسد جوع الطفل والبكاء وآلام البطن المستمرة أو غيرها من أسباب.

وعلى الرغم من أن الأعشاب طبيعية، إلا أن لها مخاطر على الطفل الرضيع، وفقًا لما ورد في موقع المعهد الأمريكي لمكافحة السموم "poison control national capital poison center".



أضرار تناول الأعشاب على الرضع:

هناك العديد من المشكلات التي قد تسببها الأعشاب للرضع، وتشمل الآتي:

تحتوي أنواع معينة من الأعشاب على مادة الزئبق والرصاص، ما يتسبب في التسمم بالرصاص، كما أن الاستخدام التقليدي لهذه الأعشاب لا يؤدي إلى التخلص من المعادن الثقيلة أو البكتيريا الموجودة بها.

• تستعمل الأمهات بعض الأعشاب التي تهدئ المولود، بدون أن تعرف مصدرها، ما يتسبب في تلف خلايا المخ لأنها عبارة عن أعشاب مخدرة تجعله ينام كثيراً وهذه الأعشاب مجهولة المصدر.

الأعشاب تسبب الشبع الوهمي للطفل

• تؤدي لنقص وزن المولود لأنها لا تحتوي على أي قيمة غذائية بعكس لبن الأم.

بكاء المولود ليس معناه المغص الذي تعالجه بالأعشاب، وقد تكون تهوية فراشه مهمة جداً لراحته ونظافة حفاضته وجفافها من التسلخات مثلا.

- تعرض الأعشاب الجسم للتسمم بالزرنيخ أو الرصاص أو الزئبق، وذلك لأن جسم الطفل الرضيع يستجيب للمواد الفعالة الموجودة في الأعشاب بشكل مختلف عن الأطفال الأكبر سنًا، وذلك بسبب عدم اكتمال جهاز المناعة والجهاز العصبي والجهاز الهضمي لديهم.



وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال باعتماد حديثي الولادة على لبن الأم أو الحليب الاصطناعي فقط.

- الحساسية، إذ قد يعاني الرضيع من حساسية تجاه أنواع معينة من الأعشاب، والتفاعل مع الأدوية الموصوفة للرضيع.

ويحذر الأطباء من إعطاء الأطفال أدوية طبيعية مستخلصة من الأعشاب تحتوي على الكثير من الزيوت العطرية الموجودة في بعض النباتات العشبية تحتوي على زيوت عطرية لها رائحة، لأن الزيوت العطرية تتسبب في أسوأ الأحوال "صعوبة في التنفس لدى الأطفال".

كما حذر الأطباء من إعطاء الأطفال الأعشاب كدواء، مع ضرورة إبلاغ طبيب الأطفال بنوعية الأعشاب العلاجية التي يعطونها لأطفالهم في المنزل.