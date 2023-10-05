نوع من الحليب له فوائد مذهلة ينمي ذكاء الطفل ويساعد على التركيز

يعد اللبن البودر إحدى أنواع منتجات الألبان فهو يحتوي على قيمة غذائيّة عالية، بالإضافة لمذاقٍ لذيذ، وسهولة في التحضير، كما يحتوي الحليب البودر على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط والكالسيوم والعديد من الفوائد لذا سوف نستعرض في هذا التقرير فوائد تناول حليب البودرة ،حسب موقع healthy children

فوائد اللبن البودر:



-يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يعمل على ضبط ضغط الدم، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

- محتواه من السعرات الحرارية والدهون جعل بعض الأطباء يوصون بتناول هذا النوع من الحليب، للتعافي من النحافة.

-يحتوي على نسبة عاليةٍ من الأحماض الأمينيّة، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن الذائبة، وهي مهمّة بشكل كبير لصحّة جسم الإنسان.

-يمكن تخزينه لفترةٍ طويلة، مقارنةً بالحليب السائل

- غير مكلف مقارنةً بمنتجات الألبان الأخرى، ويتواجد بأسعار مناسبة .

-يحتوي على فيتامين ك الذي يحدّ من تخثر الدم وتجلطه.

- يساعدُ على تنشيط الدورة الدمويّة، وتدفقها بشكل جيد، وفيتامين أ الذي يعتبر من أهمّ الفيتامينات المفيدة والداعمة.

- يفيد صحة العظام، والأمعاء، ويقلل من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، ويساعد في ترميم الكسور في وقتٍ أسرع.

-يعتبر من مضادّات الأكسدة القويّة، وذلك لاحتوائه على فيتامين هـ، المسؤول عن ذلك.

-يمثل أهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم، الذي يقلل من فرص الإصابة بالهشاشة والتهاب المفاصل والتسوس.

- يعتبر الاختيار الأمثل للاعبي كمال الأجسام والرياضيين بشكل عام، لاحتوائه على نسبة كبيرة من البروتين، الذي يساهم في بناء العضلات.

- مصدر جيد للعديد من الفيتامينات، مثل فيتامين هـ، وفيتامين ك، وفيتامين ب، وفيتامين أ.

-تقلل الدهون المتوفرة بهذا النوع منمن خطر الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة 59%، وهي مجموعة من الاضطرابات الصحية التي تحدث في آنٍ واحد، وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والسكري، ومنها ارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستويات السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية بالجسم عن الحد الطبيعي.