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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر بالحليب ؟

فوائد تناول التمر
فوائد تناول التمر بالحليب

يعتبر التمر بالحليب من المشروبات التي يعتاد بعض الأشخاص على تناولها، نظرًا لمذاقه اللذيذ واحتوائه العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، تناولها يوميا يساهم في حصول الجسم على العديد من الفوائد الصحية ،لذا ينصح خبراء الصحة بتناول التمر مع الحليب، نظرا لما يحتويه هذا المشروب من فوائد صحية عديدة للجسم.

وحسب موقع"Askmen" يحتوي مشروب التمر بالحليب، علي مضادات الأكسدة والحديد والبوتاسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين ب المركب وفيتامين ج والألياف الغذائية والبروتين ، وعن فوائد تناولك له فهي كالتالي:

 

 

فوائد التمر بالحليب :

 

يساعد التمر بالحليب على تحسين صحة القلب، وذلك لاحتوائه على مواد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء ، الحصول عليه بكميات كافية على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين .


التخلص من تجاعيد البشره لزيادة إنتاج الكولاجين في الجسم، والتخلص من علامات التقدم بالعمر، وأيضا القضاء على التجاعيد.


يساعد في علاج الأنيميا، كما أنه يحتوي على بروتين يساعد على زيادة تدفق الخلايا الخاصة بالدم الحمراء، ولذا عليك تناوله .


يعد من الوسائل الجيدة التي تساهم في إمدادك بالطاقة والحوية، وأيضا النشاط وزيادة التركيز، ولذا فهو خيار جيد.


يساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية الجيدة، وتكوين بويضات ذات صحة قوية،يعمل على تعزيز وتحسين الخصوبة عند الرجل والمرأة، فتناوله بشكل مستمر خيار جيد .


يحتوي مشروب التمر والحليب على نسبة عالية من البروتينات التي تحتاجها العضلات لتقويتها ولزيادة كتلتها في الجسم، لذا فإن هذا المشروب قد يكون خيارًا ممتازًا للرياضيين الذين يرغبون بزيادة الكتلة العضلية وخسارة الدهون الزائدة.


قد يساعد مشروب التمر والحليب على علاج الإمساك والوقاية منه، خاصة عند تناوله على الريق صباحًا

الحرص على تناول مشروب التمر بالحليب لأنه مفيد لصحه الحامل والجنين فهذا المشروب يساهم بشكل كبير في تكوين عظام الجنين وتقوية الدم لديه.

يساعد هذا المشروب على محاربة السرطانات بسبب غنى مشروب التمر والحليب بمضادات الأكسدة الهامة

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