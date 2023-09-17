محبب لدى الأطفال.. احذر.. نوع من الجبن يسبب أمراضا خطيرة

الجبن الرومي من أكثر أنواع الجبن انتشاراً والتي تجعل الكثيرين يحبونها ويتناولونها، كما يمكن استخدامها بشكل كبير في الأطعمة المختلفة، ويتم استخدامها في ساندوتشات المدارس لأنها من أنواع الجبن المحببة لدى الكثير من الأطفال، لكن لها بعض الاضرار علي الصحة نرصدها حسب موقع "research gate.

أضرار الجبنة الرومي على الأطفال:

تناول الجبنة الرومي بشكل كبير يزيد من نسبة الكوليسترول الضارة الموجودة في الدم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

مع الاستخدام المتكرر تصيب الطفل مجموعة من الأمراض، مثل إحداث ضرر بالغ في القلب مع أمراض تصلب الشرايين.

الجبنة الرومي تصيب الكبد بالكسل وعدم القدرة على العمل ، نظراً لتراكم الدهون حول الكبد، وبالتالي لا يتمكن الكبد من القيام بوظائفه بشكل سليم .

من الممكن أن تسبب أمراضا بالمعدة والجهاز الهضمي، بسبب التخزين الخاطئ لها.

عدم الإفراط في تناول الجبن الرومي لاحتوائها على كميات عالية من الدهون، ما يؤدي إلى حدوث أضرار في الكبد.

تحتوي الجبن الرومي على الأفلاتوكسينات، وهي مركبات مسرطنة تنتقل إلى الجبن عند سوء تصنيعها وتخزينها، ما يهدد متناوليها بالإصابة بالسرطان.

تسبب زيادة الوزن والإصابة بالسمنة ويجب عدم الإفراط في تناولها ويفضل استبدالها بالجبن الطبيعية لأنها تحتوي على فيتامينات وكالسيوم تحافظ على الجسم.

الجبنة الرومي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية.