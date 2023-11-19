أسس الذكاء الاصطناعي وأطاحت به الإدارة.. مأساة مدير أمريكي

أعلن مجلس إدارة شركة الذكاء الاصطناعي Open ai عن إقالة بسام ألتمان من منصب رئيس الشركة، وأن قرار إقالته جاء نتيجة فقدان الثقة في قدرته على القيادة.

شُيدت شركة OpenAi بمساعدة ألتمان البالغ 38 عاما، والتي تطور روبوت Chatgpt، حيث كان واحدا من المطورين البارزين في بناء الذكاء الاصطناعي

أعرب مجلس الإدارة في بيانه عن امتنانه للمساهمات التي قدمها ألتمان، ولكن يعتقد الأعضاء أن تغيير القيادة ضروري في الوقت الحالي.

أوضحت الشركة أن "مجلس الإدارة لم يعد يثق في قدرة ألتمان على مواصلة قيادة OpenAI"، واستشهدت بعملية مراجعة داخلية أجراها المجلس وتوصلت إلى أنه لم يكن صريحًا في اتصالاته المستمرة مع المجلس، مما أثر على قدرته على تنفيذ مهامه الإدارية.

عبّر ألتمان على وسائل التواصل الاجتماعي عن حبه للوقت الذي قضاه في الشركة، وصرح بعده مباشرة بروكمان أنه استقال من منصبه في الشركة بعد إقالة ألتمان، ونشر على حسابه في منصة "X" تغريدة قال :"فيها أنا فخور للغاية بما بنيناه جميعًا معًا منذ أن بدأنا في شقتي قبل ثماني سنوات".

وصف رئيس شركة جوجل السابق إريك شميدت، ألتمان بأنه بطله الخارق وملهمه وقال أنه "غير عالمنا إلى الأبد"، وتابع: "لا أستطيع الانتظار لأرى ما سيفعله بعد إقالته، أنا ومليارات الأشخاص، سوف نستفيد من عمله المستقبلي، سيكون ببساطة أمرًا لا يصدق".

كانت بداية شركة OpenAI في عام 2015 كمؤسسة غير ربحية، ثم أُعيدت هيكلتها في عام 2019 وأصبحت الآن مدعومة من شركة مايكروسوفت التي استثمرت المليارات.