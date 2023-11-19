عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

السيسي وماكرون يبحثان هاتفياً التصعيد في غزة .. والصحة العالمية تعلن العثور على مقبرة جماعية كبيرة عند بوابة مستشفى الشفاء .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الأمم المتحدة: أحداث مروعة وقعت في غزة خلال الساعات الماضية
"الأونروا": قصف إسرائيلي يقتل العشرات في مدرسة أخرى تابعة لنا
"الصحة العالمية": مستشفى "الشفاء" لم يعد قادراً على العمل والإمدادات الطبية نفدت
عباس يدعو بايدن للتدخل الفوري لوقف "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين
بايدن: ينبغي أن تحكم السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وغزة في نهاية المطاف
الأردن يندد باستهداف النازحين في مدرستين بقطاع غزة ويدعو لوقف الحرب

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التصعيد في قطاع غزة، إذ تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، مشيرةً إلى أن السيسي استعرض، خلال الاتصال الهاتفي مع ماكرون، رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مستعرضاً الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

واتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية، والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بحسب البيان المصري.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن كوادرها عثرت عند بوابة مستشفى الشفاء على مقبرة جماعية كبيرة، لافتةً إلى أن أكثر من 80 شخصًا دفنوا هناك.

وقالت "الجريدة" إن مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الأحد، إن أحداثاً وصفها بـ"المروعة" وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وكتب تورك عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): "الأحداث المروعة في الساعات الماضية في غزة، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن مغادرة الناس مستشفى الشفاء، وسقوط الكثيرين في مدرسة كانت مأوى تابعاً للأمم المتحدة ومطالبات إسرائيل بمغادرة خان يونس، تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأشارت "الوطن" إلى أن المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، قال إن مدرسة أخرى، بخلاف مدرسة "الفاخورة"، تعرضت لقصف إسرائيلي عدة مرات في شمال غزة، وخلف عشرات الضحايا ومنهم أطفال.

وذكرت "القبس" أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أعلن مستشفى "الشفاء" لم يعد قادراً على العمل، وأصبح بدون ماء أو طعام أو كهرباء أو وقود، وأن جميع الإمدادات الطبية نفدت، لافتًا إلى أن المنظمة ستقوم بقيادة بعثة إنسانية مشتركة إلى مستشفى الشفاء في غزة.

وأشارت "الراي" إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل لوقف الكارثة الإنسانية و"الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين" التي ترتكبها إسرائيل، ما أودى بحياة الآلاف منهم. وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة، وسيبقى صامداً على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.

وأشارت "الوطن" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأن بلاده تتعرض إلى ضغوط دولية في الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال ستواصل عملياتها في قطاع غزة للقضاء على حركة "حماس" واستعادة الأسرى.

وأضاف نتنياهو أنه "لا توجد صفقة حتى الآن بشأن الإفراج عن الأسرى في غزة"، مشيراً إلى أن تل أبيب وافقت على طلب واشنطن لإدخال شاحنتي وقود يومياً لجنوب غزة.

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية، مضيفًا أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر للتأشيرات على "المتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية.

وقالت "القبس" إن الخارجية الأردنية أدانت استهداف إسرائيل لمدرستين بقطاع غزة (مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، وأخرى في تل الزعتر)، كانتا تؤويان نازحين من أهالي القطاع، ما أودى بحياة أكثر من 200 شخص. ودعت "المجتمع الدولي والمنظمات والأجهزة الدولية خاصة مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها وقف هذه المأساة التي ينتهجها هذا العدوان".

 


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

ترشيحاتنا

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

"طريق الموت" قديمًا.. "سيوة – مرسى مطروح" أصبح علامة متميزة للتطوير| فيديو

بعد قليل.. محاكمة المتهمين بسرقة أرصدة أصحاب المعاشات

ميدو يكشف السبب الحقيقي لاستدعاء فيتوريا لـ فتوح وصبحي

أخبار التكنولوجيا| كبرى شركات العالم تنسحب من X بعد انتقاد إيلون ماسك لـ إسرائيل.. ومستثمرو تسلا يطالبون بإيقافه عن العمل

سعر الدولار في البنوك اليوم 19-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ