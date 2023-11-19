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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان جمال عبد الناصر

صدى البلد

نقل الفنان جمال عبد الناصر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وتواصل صدى البلد مع زوجته للاطمئنان على حالته وقالت:" الحمد لله بخير دور برد شديد".

قال الفنان جمال عبد الناصر إن شخصية فضل في مسلسل وسط البلد تمثل الرجل في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

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وأضاف "عبد الناصر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنه طول اليوم يعيش بشخصية فضل حتي في حياته الطبيعية خارج التصوير.

وتابع جمال عبد الناصر أن عندما تم عرض مسلسل وسط البلد عليه والذي يتكون من ١٩٢ حلقة في البداية واستغرب من ذلك ولكن أعجبته فكرة المعايشة التي تحدث بين الشخصية والجمهور في الواقع.

الحالة الصحية للفنان الحالة الصحية الفنان جمال عبد الناصر إلى المستشفى المستشفى

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