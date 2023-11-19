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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ذكاء اصطناعي حلوان: امتحانات الميد تيرم تسير بانتظام دون عقبات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات في امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وكشف  الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن امتحانات الميد ترم سوف بدء عقدها  فى الأسبوع السابع من انطلاق العام الجامعى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى.

 

وأضاف أمام لـ"صدى البلد" أن الامتحانات بدأت  فى مقر الكلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/12 /2023  وتقام الامتحانات فى 89 مقرا بحوالى 1800 لجنة امتحانية.

و تابع عميد كلية الذكاء الاصطناعي أن الامتحانات تسير بالكلية بانتظام منذ بدايتها ولا يوجد شكاوي حتي الان و لم يتم تسجيل أي حالات غش و شغل 

 

وقد قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  بإجراء جولة تفقدية لكليات " الخدمة الاجتماعية - الآداب – الحقوق – الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وشدد على أهمية إتقان الطالب للغة لكى يستطيع إيجاد فرص مناسبة في سوق العمل.


وأكد رئيس جامعة حلوان أننا نتطلع دوماً إلى الريادة والتميز، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للإبداع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بمرافق الجامعة وتجهيزاتها

 

كما أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بكلية التربية بالجامعة، حيث شدد خلالها على أهمية التدريب العملي لطلاب الكلية، وضرورة امتلاكهم مهارات لغوية عالية، بهدف إعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل. كما أوصى بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي.

واستكمل الدكتور السيد قنديل سلسلة جولاته التفقدية بزيارة كلية التمريض، وأكد على أهمية وعراقة قطاع التمريض ضمن كليات القطاع الصحي، وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على هذا القطاع، كما أشاد بتطوير برامج الكلية التي عملت على جذب الطلاب الوافدين. 
وأوصى رئيس جامعة حلوان بنقل معهد التمريض إلى مستشفى بدر ليكون هناك فرص أكبر لتدريب الطلاب.

وقام الدكتور السيد قنديل، بجولة تفقدية للمطعم المركزي، وتفقد صالات الطعام والمطبخ والتأكد من جودة الوجبات المقدمة للطلاب، واستمع إلى آراء الطلاب حول الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب .

وشهد الدكتور قنديل اجتماع مجلس كلية التربية ووجّه بضرورة إعداد الكلية نموذجاً متطوراً للمحتوى العلمي الإلكتروني يواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة، مؤكدا علي ضرورة جذب الطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم واستحداث برامج جديدة متميزة تواكب تطورات ومتطلبات سوق العمل.

هذا وقد استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، وتاتى تلك الندوة في إطار حرص الجامعة على دورها في نشر الوعي وتنمية المشاركة المجتمعية لدى طلابها.


وفى إطار حرص جامعة حلوان بتقديم الخدمات الطلابية والاهتمام بالأنشطة الطلابية، نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مهرجانًا رياضيًا ترويجيًا لطلاب ذوي الهمم، وتضمن العديد من الأنشطة منها تنس الطاولة، السلم والثعبان،  إصابة الهدف، مصارعة الذراعين، الدراجات، شد الحبل، ويأتي ذلك في إطار رعاية الجامعة لأبنائها ذوي الهمم ودعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء الشخصية.

كما نظمت جامعة حلوان بطولة الثقافة الرياضية وتأتي هذه البطولة تأكيدا على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، مما ينعكس إيجابيا على تحصيلهم الدراسي.

وتنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، دورة خماسيات كرة القدم لطلاب وطالبات كليات الجامعة وياتى ذلك فى إطار دور الجامعة في الاهتمام بالأنشطة الطلابية وأهميتها في بناء وعي الطالب، من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية التي تعزز روح الفريق وتنمي مهارات التواصل والتعاون بين الطلاب.

Jobs Education أسامة إمام عميد كلية الحاسبات التدريب العملى التعليم العالي والبـــحث الحاسبات والذكاء الاصطناعى

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