هكذا تودع الفلسطينيات أطفالهن بعد ارتقائهم شهداء بسبب غارات الإبادة الجماعية.. شاهد

نقلت عدسات الصحفيين والمصورين الفلسطينيين ما يلاقيه الأبرياء من العدوان الوحشي الصهيوني على غزة ليل نهار.

ورصدت الكاميرات حال بكاء الأمهات على أطفالهن الذين ارتقوا شهداء في غارات الاحتلال الصهيوني الوحشية.

وظهرت الأمهات يجلسن في مشفى وجثامين تحيط بهن في مشهد لا تصفه الكلمات.



ويعيش الأطفال والكبار أوضاعا غير إنسانية بعد التهجير الصهيوني للأهالي في مخيمات ومشافي ومدارس لم تسلم جميعها من ضربات الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويعد الوضع في المستشفيات في كل غزة "مريع ومرعب تماماً"، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

قال المتحدث باسم وكالة أونروا التابعة للأمم المتحدة، إن القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع.

وسقط نحو 200 شهيد أمس في غارات الاحتلال الصهيوني الوحشية على مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.

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أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن المنظمة الأممية تبلغ جانب الاحتلال يوميا بأماكن مدارس ومراكز النازحين التابعة لها.

وتوقفت 25 مستشفى في غزة عن العمل بسبب نقص الوقود والأضرار ومشاكل أخرى، بينما تعمل 11 مستشفى أخرى بشكل جزئي فقط.

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وقالت إسرائيل إن المستشفيات في شمال غزة كانت هدفا رئيسيا لهجومها البري الذي يهدف إلى سحق حماس، زاعمة أنها استخدمت كمراكز قيادة للمسلحين ومستودعات للأسلحة، وهو ما تنفيه حماس والطواقم الطبية.

وحاصرت القوات الإسرائيلية عدة مستشفيات أو دخلتها، في حين توقفت مستشفيات أخرى عن العمل بسبب تضاؤل الإمدادات وانقطاع الكهرباء.

ويشن لاحتلال الصهيوني حرب مستشفيات في غزة زاعما في ذلك أنه يطارد جماعات المقاومة، وهو الأمر الذي لم يتحقق منه شيئ، حيث لم يعطي الاحتلال دليل واحد أن المقاومة اتخذت من المشافي مواقع لها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

لم تنجح قوات الاحتلال الصهيوني في القضاء على كوادر مقاومة في المرافق الطبية ولم تجر إلا الدمار والمعاناة.

ورغم تحذيرات منظمات دولية من الوضع الكارثي للمستشفيات في القطاع فإن القصف الإسرائيلي ما زال يستهدفها، خاصة مجمع الشفاء.

ومع دخول الحرب أسبوعها السادس، تواصِل القوات الإسرائيلية استهداف مستشفى الشفاء ومستشفى القدس، بعدما سبق لها حصار مستشفيات الإندونيسي، والرنتيسي، والنصر، والعيون، والصحة النفسية، في مناطق شمال ووسط القطاع.

