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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من ذوي الكفاءة والمتميزين|تعليم شمال سيناء تعقد اجتماعًا لمديري الإدارات ودفعة المبادرة الرئاسية

لقاء مع المديرين
لقاء مع المديرين الجدد بتعليم سيناء

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء، اجتماعاً مع مديري العموم ، ومديري الإدارات التعليمية الست ، ومديري إدارات التنسيق الإبتدائي والإعدادي والثانوي ، ومديري الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية الـ 1000 مدير مدرسة، نحو تعليم أفضل فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتحت  رعاية  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

وفي بداية الاجتماع هنأ حمزة رضوان  وكيل التعليم بشمال سيناء ، أبناء المحافظة من منسوبى قطاع التعليم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000مدير مدرسة من المعلمين الشباب ذوى الكفاءة والمتميزين .
 

وأكد وكيل الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات إن وجدت، فى سبيل  تحقيق التعاون المثمر للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة ،  والنهوض بأداء الإدارة المدرسية حتى تستطيع أن تقوم بعملها على أكمل وجه ممكن .

 

المتميزون:

 

مشيرا إلى أنه  تم اختيار هذه المجموعة التي تمثل المحافظة من المعلمين والمعلمات المتميزين وأنهم يجب عليهم اغتنام الفرصة والبناء عليها،  ومنها تبدء الانطلاقة نحو النجاح وإثبات الذات والاحساس بالتحدي والعمل على اجتيازه والاستفادة من التدريب وتطبيق ما تعلموه ونشر هذا بين المعلمين وبين المدارس المجاورة مع عمل خطة مستقبلية لكل فرد منهم ، 
وأكد  على ضرورة حق المعلمين بالنزول للإستحقاق الانتخابي وذلك لرد الجميل للحكومة المصرية متماثلة في الجيش والشرطة ، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن.


وتم فتح باب الحوار والمناقشة مع  الحضور ، وذلك لطرح الأفكار والمقترحات بما يعود بالنفع على العملية التعليمية وتطوير الآداء والتميز فى العمل ،
وقد تحدث المديرين الجدد عن مدى الاستفادة من التدريب السابق وأنهم ظهروا بالمظهر اللائق أمام باقي المعلمين من المحافظات المختلفة وأنه تم الاستفادة من عمليات  التدريب على قوة التحمل، و معرفة قيمة الوقت والإلتزام بالمواعيد، و التعرف على معلومات جديده  و المقدرة على تحمل الصعاب،  و أساس النجاح هو التعاون بين الجميع.
 

حيث  تم عمل تدريب  شامل للمديرين الجدد بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر للمعلمين  ،ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة وذلك لتحقيق التغيير المنشود  للارتقاء بأداء إدارة المدارس، مما يعود بالنفع للمعلمين والطلاب ولجميع العاملين بالمدرسة .

 

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