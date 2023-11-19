إلغاء أحداث مهمة.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في كاليفورنيا

دفع المتظاهرون الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس مسؤولي الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا إلى إلغاء الأحداث المسائية خلال مؤتمر ولايتهم "من أجل سلامة وأمن مندوبينا".

وكان من المقرر أن يجتمع الديمقراطيون في كاليفورنيا في ساكرامنتو للنظر في تأييد المرشحين قبل الانتخابات التمهيدية في مارس. ويتضمن ذلك سباق مجلس الشيوخ الأمريكي التنافسي في الولاية الذي يضم أربعة ديمقراطيين، بما في ذلك ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي.

وتم تعطيل الاتفاقية عدة مرات بعد ظهر يوم السبت من قبل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

وزاد مسؤولو الحزب من الأمن لمؤتمر عطلة نهاية الأسبوع، مما يتطلب مسح المشاركين وتفتيش حقائبهم قبل دخول قاعة المؤتمرات.

وبعد جلسة بعد الظهر، تجمع حشد كبير من المتظاهرين في القاعة. وأغلقت شرطة ساكرامنتو بعض الطرق بالقرب من مركز المؤتمرات ولكنها سرعان ما أعادت فتحها.

وبعد وقت قصير من انتهاء التصويت من تأييد الحزب، قالت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي شيري يانج إن أحداث الأمسية قد ألغيت.

وأوضحت يانج أنه: "نظرا لظروف خارجة عن إرادتنا، ومن أجل سلامة وأمن مندوبينا والمشاركين في المؤتمر، فإننا نلغي اجتماعات الليلة وأجنحة الضيافة ومهرجان التصويت الذي يقام في مركز المؤتمرات".