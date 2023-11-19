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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترحيل الأطفال الأوكرانيين.. زيلينسكي يفرض عقوبات على أشخاص ومجموعات روسية

صدى البلد

فرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عقوبات على 37 مجموعة روسية و 108 أشخاص بينهم رئيس وزراء سابق ووزير تعليم سابق ويقول إنه يهدف إلى محاربة اختطاف الأطفال في زمن الحرب من أوكرانيا. حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وقال في خطابه المسائي عبر الفيديو يوم السبت ، بعد أن أصدر مكتبه المراسيم المقابلة بتوقيعه، ”نحن نزيد من ضغط دولتنا عليهم ويجب محاسبة كل منهم على ما فعلوه".

لم يربط زيلينسكي أفرادًا أو مجموعات معينة بأفعال خاطئة معينة. وأظهرت المراسيم مجموعة من العقوبات لمدة 10 سنوات ضد الأفراد وعقوبات لمدة خمس سنوات ضد مجموعات غير ربحية بما في ذلك واحدة تسمى باللغة الإنجليزية "مؤسسة الأطفال الروسية".

وقال زيلينسكي في خطابه إن القائمة تضم "المتورطين في اختطاف وترحيل الأطفال الأوكرانيين" والأفراد الذين "يساعدون بطرق مختلفة روسيا ضد أوكرانيا".

عقوبات رادعة

كان بعض الأشخاص المعاقبين حديثًا، والذين شملوا العديد من حاملي الجنسية الروسية، قد تعرضوا سابقًا لعقوبات منفصلة أو مماثلة.

ومن بين هؤلاء ديمتري تاباتشنيك ، وزير التعليم والعلوم السابق الذي تم سحب الجنسية الأوكرانية منه في فبراير ، ورئيس الوزراء السابق ميكولا أزاروف.

مع الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، تم تجميد أصول وممتلكات أزاروف بين عقوبات أخرى. هرب الرجلان من أوكرانيا إلى روسيا في عام 2014 بعد حملة قمعية على الاحتجاجات الشارعية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 متظاهر في كييف.

من بين الأفراد الذين تم معاقبتهم يوم السبت سيرجي أكسيونوف ، رئيس شبه جزيرة القرم الذي عينه الروس ، وليونيد باسيتشنيك ، الذي عينه بوتين رئيسًا للوغانسك ، المنطقة الأوكرانية الشرقية التي ضمتها روسيا في عام 2022.

تضمنت المجموعات الروسية المعاقبة عدة مجموعات تحمل أسماء أو مواقع إلكترونية تشير إلى أنها تعمل مع الأطفال.

كانت إحدى المجموعات المعاقبة تسمى Kvartal Lui ، وهي تتطابق مع منظمة لها موقع إلكتروني يقول إن مؤسسها هو مفوض حقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا ، التي عاقبتها كييف في أكتوبر 2022.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا الشهر مذكرة اعتقال ضد لفوفا-بيلوفا ، جنبًا إلى جنب مع الرئيس فلاديمير بوتين ، متهمين إياهما بارتكاب جريمة حرب بترحيل الأطفال من أوكرانيا.

وتضمنت القائمة الجديدة لزيلينسكي أيضًا مدير التنفيذي لـ Kvartal Lui ، صوفيا لفوفا-بيلوفا. وقالت شقيقتها الكبرى ، ماريا لفوفا-بيلوفا ، إنه تم نقل الأطفال لحمايتهم من العنف ونفت ارتكاب أي جريمة حرب.

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