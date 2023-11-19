مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة

أكدت الإعلامية فرح سغيد، أن مصر تقدم دعم لا محدود للشعب الفلسطيني، بعد الأزمة الأخيرة، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أطلق قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار “نتشارك من أجل الإنسانية”، ومحملة بكافة المساعدات الإنسانية والإغاثية .



وقالت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن القافلة انطلقت محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية لمساعدة أهل غزة.

وتابعت الإعلامية لميس سلامة، أن قافلة نتشارك من أجل الإنسانية تضم 199 حاوية، وبها أكثر من 2510 طن محملين بكل الإحتياجات الهامة والملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف عن أهالينا في غزة.

تعظيم دور المجتمع المدني

وأشارت لميس سلامة إلى أنه تسعى مبادرة “نتشارك من أجل الإنسانية” تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على تدعيم روح التككافل والتضامن بين الشعوب، وتعظيم دور المجتمع المدني بكافة المجالات.