عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات.. استقبال 1000 فلسطيني للعلاج في أبوظبي.. ومجـ ازر إسرائيلية بمدارس غزة

صدى البلد

رئيس الدولة يوجّه بعلاج 1000 فلسطيني من قطاع غزة مصابين بالسرطان

مجازر إسرائيلية بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر.. وترويع للمستشفيات

روسيا تهاجم كييف بمسيّرات لليلة الثانية على التوالي

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الأحد بعدة احداث عالمية ومحلية.

قالت صحيفة الإمارات اليوم إن استقبل مطار أبو ظبي الدولي، أول طائرة تحمل على متنها أطفال من قطاع غزة، ضمن مبادرة استضافة ألف طفل فلسطيني، التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ووصلت الطائرة على متنها 15 شخصا من الأطفال وعائلاتهم، من مطار العريش الدولي، والأطفال يعانون من أمراض السرطان بالإضافة إلى إصابة بعضهم بحروق شديدة.

وأكدت مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة في دولة الإمارات، أن جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الدولة على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقا للمعايير الدولية حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وافادت صحيفة الخليج أن أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال يشن غارات مكثفة غرب خان يونس بقطاع غزة.

فيما أعلن تليفزيون فلسطين، عن استشهاد 200 فلسطيني في القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مجزرة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي دليل آخر على إعلان حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين والأمم المتحدة وشرعيتها الدولية.

وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن إدانتها البالغة عدوان الاحتلال على المدرسة، مؤكدة أن هذا الأمر ضمن مخططات الاحتلال لتفريغ شمال قطاع غزة من سكانه ومحو أي وجود فلسطيني بالقطاع.

ونشرت نفس الصحيفة ان قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، اليوم الأحد، إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على المدينة في وقت مبكر الأحد لليلة الثانية على التوالي.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليجرام إن :"الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها"، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المسئول الأوكرانى:" ولهذا السبب تم الإعلان عن التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة".

وأضاف أنه لم ترد أنباء أولية عن وقوع أضرار جسيمة أو سقوط ضحايا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

تحرك في أسعار الذهب بفعل تزايد القلق.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الدعاء عند سقوط المطر.. أحد أوقات الاستجابة

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

أقل جرام بـ1,554 جنيه..هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

جماعة الحوثي اليمنية تعلن الحرب على إسرائيل

سبورة إلكترونية تفاعلية.. مدبولي يتبنى اختراع شاب مشارك في معرض cairo ict

بسبب الميراث..معركة بين 5 أشقاء تؤدي إلى مـ.قتل 2 في كفر الشيخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

مثير وجريء.. شاهد فستان إليسا في موسم الرياض يثير جدل السوشيال ميديا

بطلي تنفخي.. شاهد| إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا

من أمريكا الوسطى.. تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023

فيديو

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ