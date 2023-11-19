صحف الإمارات.. استقبال 1000 فلسطيني للعلاج في أبوظبي.. ومجـ ازر إسرائيلية بمدارس غزة

رئيس الدولة يوجّه بعلاج 1000 فلسطيني من قطاع غزة مصابين بالسرطان

مجازر إسرائيلية بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر.. وترويع للمستشفيات

روسيا تهاجم كييف بمسيّرات لليلة الثانية على التوالي

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الأحد بعدة احداث عالمية ومحلية.

قالت صحيفة الإمارات اليوم إن استقبل مطار أبو ظبي الدولي، أول طائرة تحمل على متنها أطفال من قطاع غزة، ضمن مبادرة استضافة ألف طفل فلسطيني، التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ووصلت الطائرة على متنها 15 شخصا من الأطفال وعائلاتهم، من مطار العريش الدولي، والأطفال يعانون من أمراض السرطان بالإضافة إلى إصابة بعضهم بحروق شديدة.

وأكدت مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة في دولة الإمارات، أن جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الدولة على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقا للمعايير الدولية حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وافادت صحيفة الخليج أن أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال يشن غارات مكثفة غرب خان يونس بقطاع غزة.

فيما أعلن تليفزيون فلسطين، عن استشهاد 200 فلسطيني في القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مجزرة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي دليل آخر على إعلان حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين والأمم المتحدة وشرعيتها الدولية.

وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن إدانتها البالغة عدوان الاحتلال على المدرسة، مؤكدة أن هذا الأمر ضمن مخططات الاحتلال لتفريغ شمال قطاع غزة من سكانه ومحو أي وجود فلسطيني بالقطاع.

ونشرت نفس الصحيفة ان قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، اليوم الأحد، إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على المدينة في وقت مبكر الأحد لليلة الثانية على التوالي.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليجرام إن :"الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها"، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المسئول الأوكرانى:" ولهذا السبب تم الإعلان عن التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة".

وأضاف أنه لم ترد أنباء أولية عن وقوع أضرار جسيمة أو سقوط ضحايا.