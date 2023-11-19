اليابان تواجه الصين بتدريبات هجومية على شاطئ البحر الشرقي

قامت قوات البحرية اليابانية ، في مركبات هجومية برمائية بالهجوم على شاطئ جزيرة على حافة بحر الصين الشرقي اليوم الأحد، في هجوم محاكي لطرد المهاجمين من أراضي تخشى طوكيو أن تكون عرضة للهجوم من الصين، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي ظل ارتفاع حدة التوتر مع الجيران الصين وروسيا وكوريا الشمالية، شكل التدريب على جزيرة توكونوشيما الجنوبية الغربية ختاما لسلسلة من التدريبات التي استمرت 11 يوما على مستوى البلاد تحت اسم 05JX، والتي تهدف إلى إظهار استعداد القوات البرية والبحرية والجوية للدفاع عن أراضي اليابان وبنيتها التحتية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

وقال الجنرال يوشيهيدي يوشيدا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي، بعد مشاهدة التدريب على توكونوشيما: "هدف JX هو إظهار أننا قادرون على الاستجابة بطريقة مشتركة إذا حدثت حالة طارئة ناجمة عن هجوم".

كيف كان التدريب؟

وأطلقت قوات الدفاع الذاتي البرية مركبات هجومية برمائية من سفينتين للهبوط تابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية مرسوتين قبالة الشاطئ.

ووصلت قوات أخرى في قوارب مطاطية شبه قابلة للنفخ، مع نقل المعدات الثقيلة إلى الشاطئ على مركبات عسكرية تعمل بالهواء المضغوط.

وعلى عكس العديد من الشواطئ على طول سلسلة الجزر الجنوبية الغربية لليابان التي تمتد نحو تايوان، فإن الشاطئ على توكونوشيما لا يحتوي على شعاب مرجانية التي من شأنها أن تجعل العمليات العسكرية أكثر صعوبة.

ومن المرجح أن تزيد نطاق ووتيرة التدريبات العسكرية في اليابان خلال السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك مع القوات الأمريكية، بعد أن كشف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في ديسمبر عن أكبر تعزيز عسكري للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مع تعهد بمضاعفة الإنفاق الدفاعي خلال خمس سنوات.