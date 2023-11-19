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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العدالة عن بعد.. مروان يكشف تفاصيل مشروعات التحول الرقمي بالوزارة

وزير العدل
وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه نعمل في مشروعات التحول الرقمي مثل العدالة عن بعد، مشيرا إلى أنه في البداية ستكون اختيارية وفى مرحلة لاحقة ستكون إجبارية.

وقال عمر مروان، خلال افتتاح فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا   Cairo ICT23، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، تم تطبيقها على 13 محكمة، وتم استخدمها في 92 ألف جلسة حتى الآن.

 

السفارات المصرية

وتابع وزير السفارات المصرية المصرية، أن الوحدة أصبحت قادرة على إصدار توكيل لمحامي دون الحاجة إلى الذهاب للشهر العقاري، ونسعي إلى نشرها في السفارات المصرية في الخارج.

https://www.youtube.com/live/IYY5Q6czRvY?feature=shared

الدكتور مصطفى مدبولى المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل رئيس الوزراء التحول الرقمي

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