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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على القليوبية وسط رفع حالة الطوارئ ..صور

سقوط أمطار
سقوط أمطار

شهدت محافظة القليوبية، اليوم ، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض أنحاء المحافظة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة حالة التقلبات الجوية التى شهدتها المحافظة.
من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انتشار معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة موضحا أنه تم التشديد على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة فى مجابهة الأمطار وجعلها دوماً على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمعات المياه بها.
وأوضح المهندس مصطفى مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لافتا إلى أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار نحو 239 معدة متنوعة المهام، من المقرر أن يتم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 3226 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 22 محطة، ومحطات رفع الصرف الصحى 193 محطة.

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القليوبية محافظ القليوبية التقلبات الجوية سقوط امطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

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