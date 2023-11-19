كنز مدفون في غزة| حكاية ثروة بمليارات الدولارات وراء حرب إسر.ائيل في القطاع وفلسطين.. تفاصيل

تتسبب حرب إسرائيل علي فلسطين، في خسائر جسيمة علي المستوي المحلي والدولي وبشكل واسع، وكون فلسطين مركز مهم لثروات النفط والغاز، فيتساءل العديد عن مدي تأثير الحرب علي تواجد النفط والغاز، ومدي تأثيره علي الأسعار والإمدادات إلي الخارج.

ويعد النفط والغاز سلاحًا جيوسياسيًا واستراتيجيًا مهمًا، ويقع قطاع الغاز في قلب التوترات الجيوسياسية والتي قد تتأثر بسبب حرب إسرائيل علي غزة، فيوجد داخل غزة ثروة نفطية بمليارات الدولارات.

الثروة النفطية في قطاع غزة

وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD”، فإنه يوجد 1.5 مليار برميل من الخام إحتياطات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية، ويعد من أهم حقول النفط والغاز في الشرق الأوسط، حقول "غزة مارين ولوثيان وظهر".

وبحسب المصادر، فيعد حقل "غزة مارين"، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترًا من ساحل غزة بين حقلي الغاز العملاقين "لوثيان" و"ظهر"، من حقول الطاقة الهامة في منطقة شرق المتوسط، فهو يحتوي علي أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.