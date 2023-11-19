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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث تعزيز التعاون وخدمة المواطن السكندري..وفد مستقبل وطن يزور شركة المياه

بحث المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية مع وفد من أمانة الاسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، تعزيز سبل التعاون بين  الجانبين لخدمة المواطن السكندري.


وذكر الحزب في بيان، أن الزيارة تناولت بحث سبل تعزيز التعاون بين شركة المياه وأمانة الإسكان والمرافق بالحزب بما يخدم المواطن السكندري، كما تقدم الوفد بالشكر للشركة وقياداتها، تقديرًا لدورهم الثمين في خدمة المواطنين وخدمة المشروعات القومية في مصر.

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وقال المهندس الاستشاري السيد حسن إن الزيارة تأتي ضمن حملة "شكر لجهودكم المخلصة"، والتي أطلقتها أمانة الاسكان والمرافق في مارس الماضي بهدف تقديم الدعم المعنوي للأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تقديرًا لدورهم الثمين في خدمة المواطن وبلدنا الحبيب مصر.
وأشار إلى أن اللقاء مع المهندس أحمد جابر جاء وديا وتناول سبل تعزيز التعاون بين شركة المياه وأمانة الإسكان والمرافق بالحزب بما يخدم المواطن السكندري، حيث تقدمت الأمانة بعدد من المقترحات بشأن عدد من القضايا الهامة والتحديات الخاصة بالمواطنين في عدد من الملفات المهمة الخاصة بالمياه.
ضم الوفد عمرو الاسناوي أمين الاسكان والمرافق بالمنتزه ثان، والمهندس حسن عرقوب أمين الاسكان والمرافق بالعامرية أول.
وخلال الزيارة، كرم وفد الحزب المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس السيد ريان المستشار الفني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية والمهندس جويدة علي سليمان رئيس قطاع وتوزيع المنطقة الجنوبية، والمهندسة حنان فؤاد رئيس قطاع المشروعات، ياسر صابر رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة، وذلك ضمن حملة "شكرا لجهودكم المخلصة" والتي أطلقها الحزب بداية العام.

الاسكندرية الاسكان والمرافق الصحة المهنية المهندس احمد جابر المشروعات القومية المنطقة الجنوبية الموارد البشرية تنمية الموارد البشرية توعية طلاب المدارس حزب مستقبل وطن رئيس شركة مياه الشرب

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