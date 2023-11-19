لمواجهة نوة المكنسة.. تفعيل غرفة العمليات لمنطقة آثار الإسكندرية

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية تفعيل غرف العمليات للمناطق الأثرية، وذلك فى ضوء بيان الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لنوات شتوية اعتبارا من اليوم الأحد.

وأشار متولي إلى أن غرفة العمليات تضم في عضويتها مديري ومديري عموم المناطق الأثرية والمهندسين بقطاع المشروعات بالإسكندرية، ومدير عام الترميم وأخصائي الترميم بالمنطقة ومسئول أمن الإسكندرية.

يأتي هذا بناء على توجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لحماية المناطق الأثرية.

وتشهد محافظة الإسكندرية حاليا أمطارا مستمرة تفاوتت شدتها من متوسطة إلى غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية، وذلك عقب بدء نوة المكنسة التي تضرب المدينة حاليا.