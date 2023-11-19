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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة الكابلات الكهربائية بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بالشروع في سرقة كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3670 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1087 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد إ س"، 31 سنو، عاطل، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، شرع في سرقة كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات بدائرة المركز، وحال دون ذلك ضبطه من أحد القائمين علي حراسة المؤن الخاصة بالمشروع.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من أحد الأشخاص يفيد تمكنه وآخرين من ضبط عاطل حال شروعه في سرقة كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات بدائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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