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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط الأسواق.. تحرير 83 محضرا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمنيا

حملات لرفع الاشغالات
حملات لرفع الاشغالات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الاشغالات من حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

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أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال للمحال التجارية والمقاهي المخالفة بهدف خلق سيولة مرورية أمام المواطنين بأحياء مدينة المنيا .

وفى مركز بنى مزار، قامت الوحدة المحلية بتكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تعيق حركة السير، حيث تم تحرير 73محضر إشغال طريق بـشارع بورسعيد منها 11 محضر إشغال و62 إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أزالة كافة التعديات أسامة القاضي محافظ المنيا الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الشوارع الرئيسية والفرعية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف حملات رفع الإشغالات حملة مكبرة لرفع الإشغالات مبادرة 100 مليون شجرة نظافة

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