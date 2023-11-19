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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس المنيا.. نشاط للرياح وأتربة وغيوم مع انخفاض درجات الحرارة.. صور

صدى البلد

تشهد اليوم محافظة المنيا حالة من الطقس غير المستقر  ونشاط للرياح وانتشار للغيوم واتربه مع انخفاض في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من الصباح وتوقعات بسقوط أمطار متوسطه خفيفه علي بعض المناطق بمراكز المحافظة.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة تحسباً لموجة التقلبات الجوية، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء بما يضمه من أحداث عارضة وتغيرات مناخية مفاجئة، مع اتخاذ كل اجراءات الحيطة والحذر وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار. 

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وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري لمواجهة أية أزمات متعلقة بالطقس ، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، معمع إيجاد البديل للغير صالحة و تقوية الجسور الضعيفة، موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز سيارات الكسح و شفط المياه لتصريف مياه الأمطار مع التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحى وأنها تعمل بكامل طاقاتها مع استمرار عمليات تطهير المحطات

كما كلف المحافظ، الوحدات المحلية بإعداد التجهيزات الخاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، وتكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجاري المائية بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها وازالة التعديات عليها، فضلاً عن التنسيق مع مسئولى شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وصول أي مصدر كهربي لها؛ حفاظا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي، وإيجاد حلول بديلة حالة فصل الخدمة وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية. 


ووجه المحافظ باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مكلفاً مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أي مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وإعداد تقارير بذلك بالتنسيق مع القطاعات المختلفة
 

طقس غير مستقر بالمنيا
طقس غير مستقر بالمنيا
طقس غير مستقر بالمنيا
طقس غير مستقر بالمنيا
طقس غير مستقر بالمنيا
طقس غير مستقر بالمنيا
أسامة القاضي محافظ المنيا التقلبات الجوي الهيئة العامة للأرصاد الجوية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تغيرات مناخية حالة عدم الاستقرار درجة الإستعداد القصوى

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