افتتاح وحدة الأشعة بمستشفى المنيا الجامعي وتشغيل أجهزة التصوير المقطعي

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، تجديد وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى الجامعي والتي زُودت لأول مرة بأحدث جهاز تم إدخاله على مستوى القطاع الطبي بالمحافظة بمواصفات فائقة الجودة وهو جهاز للتصوير المقطعي المحوسب من شركة سيمنز الالمانية، وكذلك جهاز الأشعة الديجيتال المصنع من قبل كبرى الشركات اليابانية المختصة بالتكنولوجيا الطبية والذي يعمل على فحص الأشعة المقطعية لجميع المرضى وإجراء الفحوصات الطبية في الحالات الصحية الخطرة والدقيقة، كفحوصات القلب والأورام، وحالات الطوارئ، وحديثي الولادة، وغيرها، ليمثل أحد وسائل التشخيص الحديثة، التي تساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

شهد الافتتاح الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أبو هشيمة مصطفي المستشار الهندسي للجامعة، ومديرو ونواب مديري المستشفى الجامعي، وممثليها شركة "سيمنس هيلثينرز" وضياء الشناوي رئيس قطاع المبيعات بالشركة في مصر والسودان وليبيا، وارتيريا، وجيبوتي، ومديري مبيعات الشركة بفرع الصعيد.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود ممثلي الشركة الموردة للأجهزة.

جهاز الاشعه الجديد

مؤكدًا أن الجامعة لها رؤية واضحة بإحداث التطوير على مستوى جميع القطاعات، ولا سيما القطاع الطبي، لتقديم أفضل جودة للخدمات الطبية لأبناء محافظة المنيا والمترددين على المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا تجاه كل تعاون مثمر من شأنه تحقيق أفضل جودة ممكنة للصالح العام والخدمة الصحية بالمحافظة.

كما قدم رئيس الجامعة شكره لقسم الأشعة بالمستشفى الجامعي على حرصهم المستمر للتطوير.

جهاز الاشعه الحديث

وطالب رئيس الجامعة ممثلي الشركة بأن يكون هناك تدريب للعاملين بالمستشفى على الاستخدام الامثل لهذه التقنية والمزودة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حتى يتم الاستفادة منها بأكبر شكل وفي شتى التخصصات.

وبدوره قدم ضياء الشناوي، شكره لجامعة المنيا على تعاونها وسعيها لمواكبة التطورات في الاجهزة والتكنولوجيا الطبية، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل للأطباء والفنيين، كدور تقوم به الشركة عبر أفرعها بمصر وخارجها تجاه عملائها مع المؤسسات والمنظمات، مضيفًا بأن جهاز SOMATOM go. Top متصل مباشرة مع الشركة بألمانيا، في حالة حدوث أي عطل يمكن للشركة حله وتفاديه،

وأوضح أن من مواصفات الجهاز استشعار الأعطال قبل حدوثها، وتوفير مجموعة من التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتيح التحكم في عمليات الفحص عن بعد، وتحسين تجربة المريض من خلال مسارات العمل الحديثة والمتطورة.