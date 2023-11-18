عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 12 يوما.. قوافل مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المنيا

قوافل تنظيم الأسرة
قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انطلاق سلسلة من قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم السبت 18 نوفمبر الجاري لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في قرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف الاهتمام بصحة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا و دعم صحة المرأة المصرية بشكل خاص.

لتمكين الفتيات من التعلم الرقمي.. قومي المرأة: انطلاق مبادرة "دوي" بمدارس المنيا

افتتاح وحدة الأشعة بمستشفى المنيا الجامعي وتشغيل أجهزة التصوير المقطعي

مؤكدا تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة، إيمانا بأهمية رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع لتحقيق المستهدف من تلك القوافل على أرض المحافظة.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا يتم تنفيذها بشكل متتابع في 3 قرى بكل مركز من مراكز المنيا - ملوي - مغاغة باجمالى 9 قرى ووفق برنامج زمنى بواقع يوم مخصص لكل قرية ، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة والثابتة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، وتقديم الخدمات الطبية من كشف النسا والأطفال والأسنان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، أنه سيتم تنفيذ القوافل الطبية بقرى مركز ملوي بدءاً من اليوم السبت 18 نوفمبر بقرية قلندول والأحد 19 نوفمبر بقرية دروة والإثنين 20 نوفمبر بقرية البرشا، وبقرى مركز مغاغة من الثلاثاء 21 نوفمبر بقرية ابا البلد والأربعاء 22 نوفمبر بقرية برطباط والخميس 23 نوفمبر بجزيرة شارونه، وبقرى مركز المنيا من الثلاثاء 28 نوفمبر بقرية تلة والأربعاء 29 نوفمبر بقرية صفط الخمار والخميس 30 نوفمبر بقرية ريدة.

أسامة القاضي محافظ المنيا الإهتمام بصحة المواطن الأسرة والصحة الإنجابية الدكتور محمد حسن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة.. تفاصيل

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

موضوعات متعلقة

افتتاح وحدة الأشعة بمستشفى المنيا الجامعي وتشغيل أجهزة التصوير المقطعي

ترشيحاتنا

توسعات مستقبلية بـ400 مليون جنيه.. مدبولي يتفقد مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

بشرى سارة للمخالفين.. تيسيرات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

صواريخ بمدى 1600 كيلومتر.. الولايات المتحدة واليابان يبرمان صفقة أسلحة ضخمة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الشافعي .. قصة الرجل الثاني فى عهدي ناصر والسادات

موجودة في البيت| تناول هذه الأطعمة يعالج أنخفاض مستويات الهيموجلوبين

إطلالة أنيقة.. زوجة عمرو أديب الأولى تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

تتجاوز الـ20 ألف جنبه.. سعر إطلالة أنابيلا هلال يثير الجدل

فيديو

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

سر تشجيع فؤاد خليل لـ الزمالك.. وموقفه من الأهلي

أغنية سويدية.. تفاصيل أغنية “تحيا فلسطين” التي مر عليها 40 عامًا

بعد مرور 22 عاما.. سر خطير عن مسلسل عائلة الحاج متولى.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ