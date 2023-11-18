لمدة 12 يوما.. قوافل مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انطلاق سلسلة من قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم السبت 18 نوفمبر الجاري لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في قرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف الاهتمام بصحة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا و دعم صحة المرأة المصرية بشكل خاص.

مؤكدا تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة، إيمانا بأهمية رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع لتحقيق المستهدف من تلك القوافل على أرض المحافظة.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا يتم تنفيذها بشكل متتابع في 3 قرى بكل مركز من مراكز المنيا - ملوي - مغاغة باجمالى 9 قرى ووفق برنامج زمنى بواقع يوم مخصص لكل قرية ، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة والثابتة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، وتقديم الخدمات الطبية من كشف النسا والأطفال والأسنان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، أنه سيتم تنفيذ القوافل الطبية بقرى مركز ملوي بدءاً من اليوم السبت 18 نوفمبر بقرية قلندول والأحد 19 نوفمبر بقرية دروة والإثنين 20 نوفمبر بقرية البرشا، وبقرى مركز مغاغة من الثلاثاء 21 نوفمبر بقرية ابا البلد والأربعاء 22 نوفمبر بقرية برطباط والخميس 23 نوفمبر بجزيرة شارونه، وبقرى مركز المنيا من الثلاثاء 28 نوفمبر بقرية تلة والأربعاء 29 نوفمبر بقرية صفط الخمار والخميس 30 نوفمبر بقرية ريدة.