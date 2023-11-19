محافظ القليوبية: بروتوكول تعاون لإنشاء محطتي غاز لتمويل السيارات بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة غازتك - إحدى شركات قطاع البترول - لإنشاء محطة مُتكاملة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات المصاحبة لها، وذلك بمدينتي القناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة.



وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ المشروع القومي للتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية، وذلك تماشياً مع المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وفي إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وتقع المحطة الأولى بجوار كوبري الحادثة بالقناطر الخيرية على مساحة 1248م2 ، والمحطة الثانية بموقف الزهور بجوار مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة على مساحة 3384م2 .



وأعرب "محافظ القليوبية" عن سعادته بالتعاون المُشترك مع شركة غازتك، مُضيفاً أن هذا الإتفاق يأتي في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في إستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، والذي يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الإستفادة الإقتصادية المُثلى من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية كنتيجة لتقليل إستيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.



وأكد المحافظ أن انتشار مثل هذه المحطات يحقق جدوى اقتصادية للمواطن، فضلاً عن دورها الفعال في الحفاظ على البيئة، مشيرا ألى أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التي لها إسهامات كبيرة فى تنمية محافظة القليوبية، وله العديد من المشاركات المجتمعية التي يحتاجها أهالي المحافظة ، مؤكدا أيضا أن المحافظة مستمرة في زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى بكافة المدن والأحياء للتيسير على المواطنين، فى ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء.



وتضمن البروتوكول قيام الطرف الأول "محافظة القليوبية" بتخصيص قطع أراضي تصلح لإقامة محطات تموين وخدمة سيارات متكاملة، مع تقديم كافة التسهيلات والموافقات اللازمة وتراخيص البناء والتشغيل الخاصة بالمحطات للطرف الثاني " شركة غاز تك " وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن .

فيما تضمن البروتوكول، قيام الطرف الثاني " شركة غازتك " بتنفيذ المباني والمنشآت والمرافق والتجهيزات اللازمة لتشغيل محطات التموين بالوقود والخدمة وفقاً للمخططات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من الطرفين والتي تشمل (المباني والإنشاءات ، الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وأعمال التشطيبات وخزانات الوقود والطلمبات ) وتوفير جميع المعدات اللازمة لتشغيل محطات الخدمة والتموين بالوقود والغاز الطبيعي وأعمال الأمن الصناعي وإنشاء مبنى إداري العاملين .

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون المثمر مع محافظة القليوبية في هذا الخصوص سوف يُتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، فضلاً عن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة داخل المحافظة، مؤكداً أن الشركة لا تتوانى فى تقديم الخدمات لأهالى المحافظة، وتلبية احتياجاتهم من الوقود والغاز الطبيعي، والعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة وتطوير محطات الوقود القائمة وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة.

جاء توقيع البروتوكول بين المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك والعضو المنتدب، و اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة.