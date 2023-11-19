أسباب تمنع الطالب من دخول الامتحان.. آداب القاهرة توجه تعليمات هامة لطلاب الساعات المعتمدة لعدم إلغاء القيد

أسباب تمنع الطلاب من دخول الامتحان

مركز التعليم المدمج يعلن مد فترة التسجيل للطلاب

تقترب كليات جامعة القاهرة من انتهاء امتحانات الميدتيرم و الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 ، كما أعلنت عدد من الكليات أسباب إلغاء قيد الطلاب وعدم دخول الامتحانات .

ومن جانبه ، أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ،أسباب إلغاء قيد الطلاب .

وقالت الدكتورة أنه علي طلاب المستوى الأول الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية ولم يسلموا ملفاتهم سرعة التوجه إلى مكتب الساعات المعتمدة للأهمية القصوى حتي لا يتم الغاء قيدهم.

أسباب قد تمنع الطلاب من أداء الامتحان

- تعدي الطالب نسبة الغياب المسموح بها بالكليات و هذا يختلف من كلية إلى أخرى.

- الاعتذار عن الامتحانات بسبب ظروف طارئة او مرضية ، وقد يمكن للطالب تقديم المستندات الدالة على تخلفه عن أداء الامتحانات.

- قيام الطالب بأعمال شغب داخل الكلية وتقرر حرمانه من الامتحانات أو الفصل الدراسي.

وعلى الجانب الأخر ، كشف الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، إعلانا هاما للطلاب الذين يرغبون التقديم بالمركز .

وقال الدكتور عصام جميل ، تم مد فترة التسجيل للطلاب الجدد والقدامى لمدة أسبوع مرة آخرى، وذلك استجابة لرغبة الطلاب وحتى يتسنى لهم التسجيل ودفع المصروفات؛ علمًا أن مواعيد التقديم بمقر المركز يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.

كشفت الدكتورة إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن طرق الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسى الأول .

وقالت الدكتورة إيمان هريدي ، على من يرغب في تقديم الاعتذار عن عدم قدرته لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول ، التقدم بطلب للدراسات العليا بالكلية او من خلال رسالة على البريد الالكتروني موضحا الاسم والرقم القومي والبرنامج الملتحق به ورقم الهاتف .

طريقة الاعتذار عن الامتحانات



-على الطالب الذى يرغب فى تأجيل الامتحانات النصفية عن الفصل الدراسى الأول؛ تقديم اعتذار عن عدم دخول الامتحانات، وذلك إلكترونيا أو ورقيا إلى إدارة شئون الطلاب قبل موعد الامتحان.

- يتم تقديم طلب الاعتذار الإلكترونى من خلال تقديم إيميل لإدارة شئون الطلاب على [email protected]، وسوف يتم التأكد من شخصية مقدمها.

- الاعتذار المقدم لابد أن يكون عن عدم أداء الامتحانات النصفية المقررة فى الفصل الدراسى الأول، ولا يقبل الاعتذار عن مادة أو أكثر دون باقى المواد.

- أما بالنسبة للأعذار المرضية أو الطارئة يمكن تقديمها فى أى وقت وليس قبل الامتحان، وفى كلتا الحالتين يحق للطالب حضور الامتحانات النصية (دور ثان) ويحتفظ بكامل درجاته وتقديره، ولا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا ويعتبر غيابا بعذر مقبول.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، تُدشن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المرحلة الأولى من مبادرة "جامعات مستدامة" في ضوء مبدأ الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، وهو الإعلان الذي يكرس التنمية كحق من حقوق الإنسان، ويؤكد أهمية المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين في تحقيق التنمية والتمتع بثمارها دون تمييز، وتأتي المبادرة بهدف تفعيل دور الجامعة في تنمية المجتمع على المستوى المحلي والقومي، ورفع الوعي لدى الطلاب حول قضايا التنمية المستدامة وتشجعيهم للقيام بأنشطة تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة.

وقد تم عقد اجتماع أولي تحت رعاية الدكتور محمد الخشت لبحث أوجه تطبيق المبادرة وإنجاحها بالجامعة؛ بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهير رمضان المشرف على مكتب الاستدامة بجامعة القاهرة، والدكتور محمد نجيب مدير مكتب الاستدامة، والدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومسؤولي المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد علاء نائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومسؤول وحدة حقوق الإنسان، ومحمد عواض محلل سياسات بوحدة حقوق الإنسان – الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.