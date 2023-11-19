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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 165 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسياً لإنتاج الغذاء.

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واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 165 حالة تعد علي الأراضي الزراعية على مدار الــ 3 أيام الماضية حيث تم إزالة 67 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بقري الحسينية – بني صامت – أبوجرج - شلقام بمركز بنى مزار والأحياء الرئيسية بالمدينة.

وفي مركز سمالوط نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للإزالات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم إزالة 59 حالة تعد علي الاراضي الزراعية بقري منقطين – اسطال – طحا – قلوصنا – بني خالد  وتمت الإزالة حتي سطح الارض وتحرير محاضر للمخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز المنيا – مطاي – ملوي حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 39 حالة تعد منها 19 حالة بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وحى جنوب المدينة و 17 حالة بقطاع منبال التابعة لمركز مطاي إلي جانب إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص بأحياء مدينة ملوي، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
 

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