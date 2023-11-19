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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثوران بركان محتمل في أيسلندا.. خبراء يكشفون ماذا يمكن أن يحدث

الانفجار البركاني
الانفجار البركاني المتوقع حدوثه بأيسلندا سيكون مدوي

حذر أحد الخبراء من أن الانفجار البركاني الوشيك بأيسلندا سيكون بمثابة "رج علبة مشروب غازي".

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  كان بركان فاجرادالسفيال على وشك الانفجار الهائل منذ أكثر من أسبوع، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا الآن من أن الغاز المنصهر الذي تم اكتشافه في بئر في سفارتسينجي يمكن أن يشير إلى أن الثوران قادم في أي يوم الآن. 

وتم إجلاء بلدة غريندافيك، التي من المتوقع أن تتحمل العبء الأكبر من الثوران عند حدوثه، مع إجلاء حوالي 4000 شخص من منازلهم.

علماء: الانفجار البركاني المتوقع بأيسلندا سيكون مدوي

الآن، توقعت مارغريت هارتلي، وهي محاضرة أولى في علوم الأرض، الشكل الذي قد يبدو عليه الانفجار البركاني.

 وقالت لـ Live Science: "العملية تشبه إلى حد ما هز علبة مشروب غازي - بمجرد فتح صدع في الجزء العلوي من العلبة، يتسرب المشروب مع الكثير من الرغوة.

وأضافت: "أعتقد أن ثورانًا سيحدث، لكن السؤال الكبير هو متى قد يحدث ذلك". 

وقالت عالمة البراكين لوفيزا مجول جودموندسدوتير في وقت سابق لصحيفة "ميل أون صنداي" إن ثورانًا قد يحدث خلال دقائق قليلة فقط. وقالت للنشر: "في هذه المواقف، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة كبيرة".

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