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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الهول: القوافل أضخم من التصور وتم الوصول إلى 190 شاحنة بقطاع غزة

صدى البلد

أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، أن القوافل التي تدخل غزة أكبر و أضخم مما يتصور معظم الناس، فهي تضم كل شيء تحتاجه غزة، موضحا أن الأشياء التي ترسل لقطاع غزة تكون طبقا لاحتياجاتهم سواء طبية أو معرفية و غيرها.

وأوضح "أبو الهول"، خلال مداخلته ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة TEN TV، أن القيادة السياسية تعطي غزة أولوية مطلقة هذه الأيام، لأن إنقاذ غزة هو حماية للأمن القومي المصري و جزء من الواجب الوطني المصري، منوها إلى أن القصة لا تقف فقط على مساعدات إنسانية ولكن أيضا المياه، الطعام و الاتصالات الخارجية و الضغوط التي تمارس من أجل وقف العدوان، و التي لا تمارس ضد إسرائيل فقط و لكن أيضا الدول الداعمة لإسرائيل.

150 ألف لتر وقود

وأضاف، أنه بالأمس تم الوصول إلى 190 شاحنة بقطاع غزة، بالإضافة إلى السماح بدخول الوقود و الذي وصل بالأمس إلى 150 ألف لتر من الوقود يوميا، مؤكدا أن ما تم الوصول إليه يحتاج إلى مجهود كبير و جهود متواصلة و تنسيق مواقف، و هو يؤكد أن الدولة المصرية تعطي الأولوية إلى غزة.

ثوابت لا تستغنى عنها مصر

وأكمل، أن مصر لديها ثوابت و أولهما فيما يتعلق بالأزمة الحالية هو وقف العدوان، تبادل الأسرى و البدء في عملية تسوية سياسية دائمة للقضية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية، معقبا: "هذه الثوابت لا تستغنى عنها مصر".
 

القوافل غزة إسرائيل قطاع غزة الوقود

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