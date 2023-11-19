مستشفى النجوم| جمال عبد الناصر يتعرض لوعكة صحية.. حورية فرغلي تخضع لجراحة.. ياسمين رئيس بالمحاليل

لم يكن الفنان جمال عبد الناصر، هو الأول بين النجوم الذين تعرضوا لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، إذ شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة.

ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

جمال عبد الناصر

نقل الفنان جمال عبد الناصر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

تواصل صدى البلد مع زوجة جمال عبد الناصر للاطمئنان على حالته وقالت:" الحمد لله بخير دور برد شديد".

وكان قال الفنان جمال عبد الناصر إن شخصية فضل في مسلسل وسط البلد تمثل الرجل في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضاف "عبد الناصر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنه طول اليوم يعيش بشخصية فضل حتي في حياته الطبيعية خارج التصوير.

ياسمين رئيس

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس، مؤشرات البحث تريند على محرك البحث جوجل، بعد إصابتها بـ وعكة صحية مؤخرا.

وتعرضت الفنانة ياسمين رئيس لوعكة صحية مفاجئة، دخلت على أثرها أحد المستشفيات الخاصة.

ونشرت ياسمين صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصة الاستورى بموقع الصور الشهير انستجرام، دون الكشف عن نوع إصابتها أو تفاصيل المرض الذى تعرضت له.

سهر الصايغ

تعرضت الفنانة سهر الصايغ، لحادث مروع، أدى إلى تهشم سيارتها، ونجاتها من الموت، وهي تتمتع بصحة جيدة الآن.

وأعلنت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعرضها لحادث سير ونجاتها من الموت المحقق.

وكتبت سهر الصايغ في منشورها عبر فيسبوك: «الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربيه بالكامل اتحشرت فوق جزيره في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل.. مش ده المهم .. المهم إني فهمت معني دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال.. أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي ٣٠ ابن حلال .. شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربيه علي الأسفلت .. أشكركم جدا وكتر ألف خيركم .. حقيقي مصر فيها رجالة».

حورية فرغلى

نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لها أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات .

تامر ضيائى

طالب الفنان تامر ضيائى متابعيه بالدعاء له بعد كشفه عن إصابة بالغة فى عينه.

ونشر الفنان تامر ضيائي صورة لعينه وعلق قائلا: "العين صابتني.. دعواتكم".

صبرى عبد المنعم

كشف الفنان صبري عبد المنعم، تطورات حالته الصحية؛ بعد أن تعرض لأزمة، تسببت في دخوله المستشفى، فور علمه بخبر براءة المتهمين في قضية السرقة والنصب عليه.

وقال صبري عبد المنعم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد: “إنني بحالة صحية جيدة حاليا ومستقرة، وأحمد الله على كل شيئ، وتعرضت لأزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى، وتم احتجازي به، وبعد أن اطمئن الأطباء على صحتي؛ سمحوا لي بالخروج وعودتي إلى المنزل”.

محمد التاجى

بعد سقوطه على الأرض داخل المسجد النبوي في الأراضي السعودية نشر محمد التاجي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله وقع أجري على الله قدر الله وماشاء فعل، لسة آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي ، رايح أصلي الفجر ، اتكعبلت ووقعت على الأرض وراسي خبطت في عمود مربع رخام".

وتواصل موقع صدى البلد مع الفنان محمد التاجي للاطمئنان عليه.

وقال الفنان محمد التاجي لصدى البلد "الحمد لله ، الحمد لله أحسن كتير، أنا بخير الحمد لله وتركت المدينة، ومتواجد دلوقتي في مكة الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ".