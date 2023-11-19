بيع قبعة نابليون بونابرت برقم خرافي.. تفاصيل

تعرض قبعة القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت في مزاد علني، حيث من المتوقع أن تباع بقيمة 800 ألف دولار خلال مزاد يقام اليوم بفرنسا.

ويتضمن المزاد أيضا محتويات أخرى ذات قيمة ثمينة، كمجموعة من التذكارات التي يملكها رجل الصناعة الفرنسي لويس نويزي، وطبق من الفضة سرق من عربة نابليون بعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815.

بيع قبعة نابليون بونابرت برقم خرافي

ويشمل المزاد أيضا حقيبة خشبية للتزين كان يملكها القائد الفرنسي الأسطوري، بها شفرات حلاقة وفرشاة أسنان فضية ومقص ومتعلقات شخصية أخرى.

وتعتبر القبعة السوداء التي كان يرتديها نابليون أهم عنصر معروض بالمزاد المعلن، حيث تتراوح قيمة القبعة التراثية ما بين 600 إلى 800 ألف دولار.

والجدير بالذكر ان القائد نابليون بونابرت حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حرباً في أوروبا ، وكان قائدا عسكريا مخضرما بالدرجة الأولى وتدرس معاركه العسكرية بالكليات العسكرية حتى وقتنا الحالي.