تمريض حلوان : امتحانات الميد تيرم تتم إلكترونيا

بدأت كليات جامعة حلوان ، الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت الدكتورة صفاء صلاح، عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم بدأت هذا الأسبوع وتسير بشكل جيد للغاية ولا يوجد أية مشاكل حتى يومنا هذا.

وتابعت الدكتور صفاء صلاح أن أسئلة امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول متنوعة ومتعددة وفي مستوى جميع الطلاب ، مشيرة إلى أن الامتحانات إلكترونية ولا يوجد شكاوي من الطلاب أو رصد حالات غش حتى الآن.

وقالت عميد كلية التمريض ، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول يتم تصحيحها في نفس اليوم، لأن التصحيح إلكترونيًا، ولكن بعد ذلك تعلن من خلال الأقسام العلمية وكل دكتور خاص بمادته.

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بإجراء جولة تفقدية لكليات " الخدمة الاجتماعية - الآداب – الحقوق – الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وشدد على أهمية إتقان الطالب للغة لكى يستطيع إيجاد فرص مناسبة في سوق العمل.

وأكد رئيس جامعة حلوان ، أننا نتطلع دوماً إلى الريادة والتميز، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للإبداع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بمرافق الجامعة وتجهيزاتها.

وأجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية بكلية التربية بالجامعة، حيث شدد خلالها على أهمية التدريب العملي لطلاب الكلية، وضرورة امتلاكهم مهارات لغوية عالية، بهدف إعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل. كما أوصى بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي.

واستكمل الدكتور السيد قنديل سلسلة جولاته التفقدية بزيارة كلية التمريض، وأكد على أهمية وعراقة قطاع التمريض ضمن كليات القطاع الصحي، وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على هذا القطاع، كما أشاد بتطوير برامج الكلية التي عملت على جذب الطلاب الوافدين.

وأوصى رئيس جامعة حلوان بنقل معهد التمريض إلى مستشفى بدر ليكون هناك فرص أكبر لتدريب الطلاب.

وقام الدكتور السيد قنديل، بجولة تفقدية للمطعم المركزي، وتفقد صالات الطعام والمطبخ والتأكد من جودة الوجبات المقدمة للطلاب، واستمع إلى آراء الطلاب حول الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب .