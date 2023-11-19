معرض "القاهرة للكتب الفنية" بمركز غرناطة التراثي 7 ديسمبر القادم

تعقد النسخة الثانية من معرض "القاهرة للكتب الفنية" لمدة ثلاثة أيام بداية من الخميس 7 ديسمبر القادم في مركز "مدينة غرناطة التراثية" الثقافي في هليوبوليس بمصر الجديدة.



وقال المركز - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - إنه سيتم إعلان أسماء المشاركين في هذه النسخة والتي تضم مجموعة مختارة من الممارسين في مجال النشر الفني - ناشرين ومراكز فنية وفنانين وفنانات وستوديوهات تصميم وأصحاب تجارب في النشر الذاتي - بجانب سوق المطبوعات والكتب.



ويضم المعرض الكتب الفنية برنامج من المحاضرات والمناقشات يسلط الضوء على تجارب في النشر الفني نجدها ملهمة في ظل الظروف الراهنة، وسيتم قريبا الإعلان عن جدول وتفاصيل البرنامج العام.



وكان معرض القاهرة للكتب الفنية قد انطلق بنسخته الأولى الثامن من ديسمبر من العام الماضي ويعتبر هذا المعرض مساحة تجمع الناشرين المستقلين والفنانين والكتاب وكل من يصدر مواد مطبوعة في المجال الفني والثقافي المعاصر ويساهم في تصميم وتشكيل الهوية البصرية.

