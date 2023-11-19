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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: دفعة جديدة من المواطنين الروس يجري إجلاؤهم من قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إنها تعمل على نقل 117 شخصا آخرين من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة على متن طائرة تابعة لها من مصر إلى موسكو.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، تواصل المجموعة الميدانية التابعة للوزارة الروسية والموجودة في مصر العمل لاستقبال الأشخاص الذين اجتازوا معبر رفح".

وأشارت الوزارة بأنه تم بشكل إجمالي إجلاء أكثر من 550 شخصا من منطقة الصراع حتى الآن.

وأضافت وزارة حالات الطوارئ، أن المواطنين الروس وأفراد أسرهم الذين عبروا الحدود بالحافلات يتم إرسالهم في قافلة واحدة إلى القاهرة، حيث يقدم رجال الإنقاذ والأطباء الروس كل المساعدة الطبية والنفسية اللازمة، ويتم توفير الغذاء والماء.

وتواصل وزارة حالات الطوارئ الروسية، بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية، العمل على إجلاء الروس، الذي بدأ في 12 نوفمبر.

وتم حتى الآن تنفيذ أربع رحلات جوية خاصة لنقل 408 أشخاص إلى موسكو. وفي يوم الأحد، وصلت المجموعة الرابعة المكونة من 120 شخصا.

وكما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سابقا، فقد سجل أكثر من ألف شخص أسماءهم في قوائم الإجلاء.

وأوضحت وزارة الطوارئ أن عدد الروس الراغبين في الإجلاء من قطاع غزة في تزايد مستمر. ووعدت الوزارة بنقل الجميع إلى الوطن.

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