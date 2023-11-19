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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المكنسة “تكنس” الأخضر واليابس| تحذيرات من نوة بداية الشتاء.. والأرصاد تكشف تأثير عاصفة التنين

نوة المكنسة بالاسكندرية
نوة المكنسة بالاسكندرية

نوه المكنسة.. تعرضت العديد من المحافظات وخاصة الإسكندرية لأمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 19 من نوفمبر الجاري، مع انخفاض درجة الحرارة وتكاثر السحب في سماء الإسكندرية.

وتتعرض محافظة الاسكندرية لما ما يسمي ب"نوة المكنسة"، والتي يتتبعها سوء حالة الطقس خاصة بالمدن والمحافظات الساحلية، والتي كانت قد حذرت الأرصاد الجوية منها في الأيام الماضية.

نوة المكنسة تتصدر التريند

ومع هطول الأمطار الغزيرة علي محافظة الاسكندرية، وتعطيل الدراسة بها بقرار من محافظ الإسكندرية نتيجة لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الأمس، دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج "نوة المكنسة".

وتصدر هاشتاج "نوة المكنسة" قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ونشر رواد السوشيال ميديا عدد من الصور التي رصدت سوء الأحوال الجوية داخل محافظة الإسكندرية، والتي شهدت هطول الأمطار الغزيرة مع اشتداد الرياح.

تعليقات رواد السوشيال ميديا 
تعليقات رواد السوشيال ميديا 
تعليقات رواد السوشيال ميديا 
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