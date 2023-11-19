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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الفيوم ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية يلتقيان بالرائدات الريفيات

محافظة الفيوم
محافظة الفيوم

عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ندوة توعوية مع عددٍ من الرائدات الريفيات، والشباب والفتيات المستهدفين، لتعريفهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآليات مجابهتها، وتشجيعهم على الاهتمام بالحرف اليدوية، وإقامة مشروعات خاصة بهم.

 

حيث استعرض نائب المحافظ، عدداً من برامج تمويل المشروعات عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج "فرصة"، و"مشروعك"، والبنك الزراعي المصري، ومبادرة باب رزق، وتدريب الشباب على الشمول المالي والحوكمة، فضلاً عن الحملات التوعوية بأهمية العمل الحر، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وندوات الموازنة التشاركية، ومختلف التدخلات الاجتماعية للحد من الهجرة غير الشرعية، مع توفير البدائل الملائمة.


وأضاف أنه تم تنفيذ مبادرة "قرى أمنة للمرأة"، في عدد 3 قري هي: قرية قصر الجبالي بيوسف الصديق، ومطول بمركز إطسا، وشكشوك بمركز أبشواي، بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو، وجاري الاعداد لتنفيذ المبادرة بقريتي كفور النيل بمركز الفيوم، وكفر محفوظ بمركز طامية .

 

 

 

محافظ الفيوم: تنفيذ 1200 مشروع تنموي في مركزين بتكلفة 20 مليار جنيه

 

 

 

محافظ الفيوم: تنفيذ 1200 مشروع تنموي في مركزين بتكلفة 20 مليار جنيه

 

 

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