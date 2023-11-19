محافظ الفيوم: تنفيذ 1200 مشروع تنموي في مركزين بتكلفة 20 مليار جنيه

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات الجلسة النقاشية للمؤتمر الذي نظمته مؤسسة "حياة كريمة" بالفيوم، للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة فى العمل العام، بنادي الشبان المسلمين بمدينة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، خلال كلمته، أن ما يحدث من تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بعد مرور 3 سنوات، يكاد يكون معجزة بكل المقاييس، لافتاً إلى تنفيذ نحو 1200 مشروع بالمركزين، بتكلفة تتجاوز نحو 20 مليار جنيه، وبمعدلات تنفيذ تجاوزت ال 80%.

ودعا "الأنصاري"، جموع مواطني المحافظة، لزيارة مركزى إطسا ويوسف الصديق، ومشاهدة ما يتم إنجازه من مشروعات عملاقة بمليارات الجنيهات على أرض الواقع، لافتاً إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة علي أرض المحافظة، حيث تم زيارة واحدة من أبعد قرى المحافظة، وهي قرية الريان بمركز يوسف الصديق، تفقدنا خلالها مشروعات عملاقة منها محطة الصرف الصحى التى تخدم أكثر من 80 ألف نسمة من أهالينا بيوسف الصديق.

وأضاف المحافظ، "أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تنتهي، فالمرحلة الأولي جاري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ونحن جاهزون لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة"، لافتاً إلى أن المسئولين بالمحافظة، وكافة الجهاز التنفيذى، سعداء بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، حيث تم التنسيق فى كافة الحوارات المجتمعية واللقاءات والاجتماعات التي شملتها المبادرة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد محافظ الفيوم، أنه من الضروري مراجعة ومذاكرة التاريخ بشكل جيد وعميق، لمعرفة الحقائق جيداً، لأن هذه القضية قديمة وتتخطى ال 200 عام، وتمثل طغيان وتزييف للكثير من الحقائق، لافتاً إلى أن الأرض الفلسطينية احتضنت كل الأديان، ولها مكانة خاصة فى قلب كل مواطن عربى ومسلم.

وأضاف المحافظ، أنه يجب على الأجيال القادمة أن تعي جيداً ما يدور حولنا حتى لا تضيع القضية الفلسطينية، لافتاً إلى ضرورة الإنتباه إلى حديث فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، منذ بداية الأزمة وحتي الآن، والذى حذر فيه مراراً وتكراراً من تصفية القضية الفلسطينية، وهو دائماً ما يؤكد أن مصر تستوعب أشقائنا العرب من كل مكان، ولكن مصر بكافة أجهزتها وشعبها تريد الحفاظ على هذه القضية وحلها الحل الأمثل٠

وأكد "الأنصاري" أن الدولة المصرية صاحبة مواقف دائمة وواضحة، تدعم القضية الفلسطينية بشكل كامل، لافتاً إلى أننا فى جميع الأحوال قادرين على تجاوز هذه الأزمة وحلها بفضل الله تعالى، ثم إرادة الشعب المصرى، والقيادة السياسية، وكافة أجهزة الدولة برغم صعوبتها.

وأشار محافظ الفيوم، أن مصر منذ بداية الأوضاع فى غزة وفلسطين، والعمل التنموى، يعمل وينسق مع الهلال الأحمر المصرى، لدعم أهالينا فى غزة بالقوافل الطبية والاحتياجات الأساسية اليومية وإدخالها من خلال معبر رفح، مضيفاً أن القطاع الصحى وجميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أهالينا المصابين من غزة، مناشداً الجميع وخاصة الشباب، بضرورة الوعي والفهم الجيد لهذه القضية، وقراءة التاريخ بصورة واضحة، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى، والثانية.

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