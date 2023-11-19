مياه الفيوم تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الإجتماع الأسبوعي لمناقشة نسب تنفيذ الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى ، بحضور الدكتور حاتم فاضل مكتب دار الدراسات والتصميمات العمرانية والمهندسة عفاف فكري مدير إدارة المشروعات بالشركة ومهندسي الإشراف بالشركة

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركزي اطسا ويوسف الصديق وسبل دفع الأعمال بتلك المشروعات والانتهاء منها تباعاً والتنسيق بين الشركة والشركات القائمة على تنفيذ الأعمال تمهيداً للاستلام المشروعات لدخولها الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة

وشدد النجار على سرعة تلافي أي ملاحظات فنية وتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بالمشروعات لضمان دخولها حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمركزين ولتحسين نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطنين المقيمين بالقرى الأكثر احتياجاََ.

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