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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لرئيس مياه الفيوم لمتابعة انتظام العمل بمحطة قحافة

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم اثناء الجولة

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الفيوم، انتظام سير العمل بمحطة مياه قحافة والتي تعمل بطاقة إنتاجية ٣٢ ألف متر٣/ يومي، بمرافقة العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ،  والمهندسة إيمان عبد الرحمن مدير المحطة ومهندسي التشغيل والصيانة.

قام النجار بتفقد المحطة بجميع مراحلها ابتداءً من مأخذ المحطة المطل على ترعة بحر يوسف مروراً بعنبر طلمبات المياه العكرة ثم احواض الترويق والترشيح وعنبر الشبة وعنبر الكلور وتفقد جميع اشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما تفقد معمل المحطة للاطمئنان على جودة ومأمونية مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات الفنية والاطمئنان على سلامة الأجهزة المعملية المستخدمة في فحص وتحليل عينات المياه وأجهزة رصد المتغيرات.

وأكد النجار على أهمية وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية وكفاءة التشغيل والصيانة الدورية لطلمبات المحطة وجميع مراحل التنقية لضمان استدامة جودة خدمات مياه الشرب وحصول المواطن على كوب ماء نظيف وصحي وآمن.

جدير بالذكر أن محطة مياه قحافة حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لاربع سنوات على التوالي بعد اجتياز الاختبارات والمراجعة الدقيقة  على جميع أقسام المحطة، وتعد الشهادة بمثابة مؤشر لكفاءة وجودة المحطة.

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