بمشاركة فلسطين.. نادي اتحاد الشرطة الرياضي يستعد لافتتاح البطولة العربية المدرسية| صور

تستعد الآن صالة نادي اتحاد الشرطة الرياضي، لبدء فعاليات افتتاح البطولة العربية المدرسية- مصر 2023، المقرر انطلاقها بعد قليل بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة جيهان علام رئيسة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة العربية المدرسية- مصر 2023، التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر، أن منتخبات مصر على أتم الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة.

وتشارك منتخبات مصر في منافسات كرة القدم بنين وبنات وكذلك في منافسات السباحة، والتي تقام في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

في الإطار نفسه، أشار الدكتور محمد سعد، الإداري العام، إلى أن الأجهزة الفنية للمنتخبات تابعت على مدار الأيام الماضية الاستعدادات الفنية للاعبين قبل انطلاق البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 اليوم الأحد، حيث يواجه منتخب البنين منتخب الكويت في افتتاح البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 مساء اليوم الأحد، بينما يبدأ منتخب البنات مشواره بمواجهة منتخب عمان.

وأكد أن التنسيق مستمر مع اللجنة المنظمة برئاسة الدكتورة إيمان محمد حسن، لتخرج البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 بأفضل شكل كعادة مصر دائما في تنظيم البطولات العربية والقارية والعالمية.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتتمثل المنتخبات المشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023، كلا من دول: “فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر”.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة المنظمة أن البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 تشهد منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.

ويشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

ومن المقرر أن تقام منافسات السباحة أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

بدأ الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة كلمته بالترحيب بالسادة مسؤولي البعثات المشاركة في البطولة والدعاء لشهداء غزة.

وأكد أن إسناد تنظيم البطولة في مصر هو تعظيم لدورها الرائد في صقل الرياضة العربية وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة في الدول العربية.

وشرح محمد علي نظام البطولة، حيث ستقام المباريات في الساعة العاشرة صباحا والواحدة والنصف ظهرا.

واختار جمال حمزة المدير الفني لمنتخب مصر مواجهة الكويت في المباراة الافتتاحية للبطولة، في السابعة من مساء غد الأحد على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي، بينما تقام باقي المنافسات في ستاد الدفاع الجوي.

وتقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وسبق أن أعلن تامر فكري مدير البطولة العربية المدرسية مصر 2023، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخب مصر لكرة القدم للبنين والبنات للمشاركة في منافسات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في كرة القدم والسباحة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال فكري إن الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنين يضم: جمال حمزة الكبير مديرا فنيا، ومعتصم بالله عبد العظيم مدربا عاما، وأحمد رفاعي مدرب حراس المرمى، وممدوح محي طبيب، وإسلام أحمد إداري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنات: كريم خالد مديرا فنيا، وفدوى عاطف مدربا عاما، ومصطفى رفعت مدربا لحراس المرمى، وتقى حسام طبيبة، وعلاء شبل إداري، وعمر الهواري المرف على منتخب البنات.

وأكد تامر فكري أن الجهاز الفني قام بعمل جولات منذ شهرين تقريبا، واختار قائمة موسعة تضم 60 لاعبا بالنسبة للبنين، و60 لاعبة للبنات، ثم أجرى الجهاز الفني لكلا المنتخبين اختبارات حتى وصل العدد إلى 32 لاعبا و32 لاعبة في المعسكر الأخير في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حتى موعد إعلان القائمة النهائية خلال ساعات والتي ستشمل 22 لاعبا و22 لاعبة لمنتخب مصر للبنين والبنات.

البطولة العربية المدرسية مصر 2023

البطولة العربية المدرسية مصر 2023

البطولة العربية المدرسية مصر 2023

البطولة العربية المدرسية مصر 2023

البطولة العربية المدرسية مصر 2023

البطولة العربية المدرسية مصر 2023

البطولة العربية المدرسية مصر 2023

البطولة العربية المدرسية مصر 2023