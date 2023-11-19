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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار وغرفة طوارئ لسحب المياه من الشوارع في المنوفية..صور

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

 شهدت محافظة المنوفية، تساقط الأمطار علي عدد من مراكز المحافظة وسط حالة من الرياح الخفيفة.

وتابع المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم وأمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة؛ وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.

تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية

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وكلف  نجيب رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى  هطول أمطار  علي أماكن متفرقة بالمحافظة  

وشدد، على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع الافرع التابعة للشركة ، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات والتنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

ويتابع رئيس الشركة على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق بالأفرع التابعة للشركة .

وتهيب الشركة المواطنين ترشيد استخداماتهم للمياه خلال تلك الفترة من الموجة التي تتعرض لها المحافظة لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.

 

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
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