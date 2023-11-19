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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لمسنة براشيم مراعاة لظروفها الاجتماعية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم. 

 

حيث التقى  المحافظ بالحاجة كريمة  " مسنة  براشيم " بمركز أشمون تبلغ من العمر  96 عاماً تعانى من ظروف صحية وإجتماعية صعبة وتحتاج إلى رعاية خاصة ، ووجه على الفور بصرف مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية تعينها على تلبية متطلبات الحياة المعيشية ، جاء ذلك في استجابة فورية من محافظ المنوفية لمناشدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وخلال اللقاء ، كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام  بفحص شكاوى عدد من المواطنين وإجراء المعاينات العاجلة لاتخاذ الحلول الفورية حيالها ، حيث تنوعت ما بين مواطن من ناحية كمشوش بمنوف يتضرر من تعنت أحد مسئولى الوحدة المحلية بفيشا الكبرى من عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة تعدى بالبناء المخالف مما ألحق الضرر عليه ، وكذا فحص شكوى معلم بناحية كفر الباجور للدراسة والعرض عليه ، فضلا عن بحث شكوى مواطن من ناحية  النعناعيه بأشمون يتضرر من رفض طلبه بإنهاء إجراءات تقنين لقطعة أرض أملاك دولة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لأملاك الدولة .


وكلف المحافظ سكرتير عام المحافظة  بمخاطبة الإدارة المركزية للموارد المائية والري لبحث شكوى مواطن من ناحية كمشوش بمنوف يفيد بتعدى أحد المواطنين على أملاك الرى لإتخاذ اللازم والعرض عليه ، فيما وجه الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة لدراسة شكوى مواطن من ناحية عرب الرمل بقويسنا يلتمس تسهيل إجراءات استخراج رخصة البناء الخاصة به وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.


ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات  بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم حفاظاً على حقوقهم .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إدارة الأزمات التواصل الاجتماعي الحياه المعيشية الخاص المنوفية

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