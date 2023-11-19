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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق يلتهم 5 آلاف رأس من الدواجن بإحدى المزارع بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

شب حريق هائل بمزرعة دواجن بحوض العلوه بقرية الجوابر بميت سلسيل فى محافظة الدقهلية مما أدى إلى نفوق ٥ آلاف رأس من الدواجن بالمزرعة.


وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة ميت سلسيل بنشوب حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية الجوابر التابعة للمركز .
 

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية و ثلاث سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين  أن الحريق شب فى  مزرعة دواجن بحوض العلوه بالجوابر زمام جمعية ميت سلسيل الأم مساحتها ألف متر تقريبا وبها دواجن حمراء عمر ٥٥ يوم عددها خمسة آلاف طائر ملك  مياده م م   من ناحية ميت سلسيل  ومؤجر للمواطن محمد م ف  من ناحية الربعمائه فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل انتقاله المبانى المجاورة .


فيما أسفر الحريق عن  نفوق عدد خمسة آلاف طائر  فيما لم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث تبين أن سبب الحريق التدفئه مع سرعة الرياح السائدة بالمنطقة.
 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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