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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبر يهم 18 مليون مصري| أزمة جديدة تضرب سوق السجائر.. وشعبة الدخان: “مش هتلاقوا هذه الأنواع”

صدى البلد

تشهد الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السجائر في الأسواق المحلية، وهو ما يعكس تأثير التسعير الجديد الناتج عن زيادة ضريبة منتجات السجائر بنسبة 50 قرشًا للشرائح الثلاث. يأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب، ولكن الأسواق تشهد ارتفاعات تتخطى في بعض الأحيان ضعف السعر الرسمي، مما يثير حالة من الارتباك داخل سوق السجائر ويتسبب في تضرر ما يقرب من ١٨ مليون مدخن على مستوى الجمهورية.
 

السبب وراء الارتفاع

إبراهيم امبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، يشير إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يعود إلى الحلقة الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين، والتي تتمثل غالبا في التجار. ويقوم بعض التجار بتخزين السجائر للتلاعب بالسوق ورفع الأسعار لاحقًا، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على المدخنين ويزيد من حدة الأزمة.
 

السجائر الأسواق المحلية التسعير مجلس النواب شعبة الدخان التجار

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